Три найпопулярніші пасти в Італії – рецепти на будь-який смак
28 квітня 2023, 12:37Читать новость на русском
Італійська кухня багата на ситні та смачні страви, серед них різото, піца, лазанья та різноманітні пасти (макарони). Ми дібрали три найпопулярніші рецепти, аби ви могли обрати свою улюблену.
Які страви з італійської пасти ви знаєте? Мабуть, найпопулярнішими є Карбонара, Болоньєзе та Алла норма. Також не потрібно забувати про Путанеску, Аліо оліо.
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Ми пропонуємо приготувати одвічну класику та насолоджувати стравами в сімейному колі з келихом хорошого вина чи просеко.
Рецепт пасти Карбонара
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте – трохи твердуватими та щільними всередині, так смачніше і корисніше. Якщо ви зливаєте воду зі спагеті, залиште трохи на потім.
- На сковороді обсмажуємо нарізаний бекон чи панчету і додаємо чорний перець.
- Окремо виделкою змішуємо яйце і пармезан та додаємо трохи жиру зі сковорідки в якій смажився бекон. Суміш можна помістити на сковорідку.
- Готові спагеті відправляємо на маленький вогонь, додаємо перемішане яйце з сиром і добре перемішуємо макарони, додаючи трохи води з пасти, що залишили раніше, щоб утворився красивий кремовий соус.
- ️Обережно️, тут не нагріваємо сковорідку сильно, щоб не утворився омлет і не згорнулося яйце.
- Наприкінці додаємо хрумкі смужки бекону, перемішуємо і викладаємо на тарілку.
- Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча десь 85 – 83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені.
Рецепт пасти Болоньєзе
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю та часник, моркву натираємо на грубій тертці.
- Розігріваємо сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажуємо на ній овочі.
Спагеті Болоньєзе / Фото Slimming Eats
- Додаємо на сковорідку фарш і перемішуємо. Додаємо спецій й готуємо 5 – 7 хвилин.
- Вливаємо до фаршу вино, томатний соус і тушкуємо все 15 хвилин.
- Окремо відварюємо спагеті до готовності в підсоленій воді.
- Додаємо до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варилися макарони, і перемішуємо.
- Макарони відкидаємо на сито й відправляємо до м'ясного соусу. Ретельно перемішуємо страву й подаємо до столу гарячою.
Рецепт пасти Алла норма
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для страви потрібно помити і нарізати баклажани скибочками товщиною близько 2 сантиметрів. Добре висушуємо їх, посипаємо сіллю, щоб уникнути гіркоти овоча.
- Обсмажуємо баклажани на сковороді з антипригарним покриттям з великою кількістю оливкової олії, потім зливаємо її і кладемо сушитися на шар паперового рушника.
Паста з баклажанами / Фото BBC Food
- Залишаємо частину баклажанів кружечками, решту нарізаємо смужками.
- Для томатного соусу вичавлюємо часник та доводимо до кипіння. Трішки проварюємо і додаємо нарізані баклажани.
- Окремо відварюємо макарони у великій кількості підсоленої води та, як тільки вона звариться, проціджуємо і заправляємо томатним соусом.
- Викладаємо пасту на тарілки, додаємо шматочки баклажанів і натираємо солону рикоту. Перед подачею додаємо кілька листочків свіжого базиліку.
Смачного!