Три популярних маринади для шашлику – тепер готуватимете м'ясо тільки так

2 травня 2023, 15:01
Читать новость на русском

На вулиці щоразу теплішає, а це означає, що незабаром можна відкривати сезон шашликів. Аби відпочинок на природі вдався, а страви були неймовірними – скористайтеся рецептами маринадів до м'яса.

Не секрет, що секрет вдалого шашлику полягає саме у правильному маринуванні м'яса. Ми дібрали кілька цікавих і перевірених варіантів маринадів, які точно сподобаються кожному.

Читайте також Маринована курятина – ідеальна страва для відпочинку на природі: як її приготувати по-новому

Хоч шашличники стверджують, що окрім солі та чорного меленого перцю м'ясо більше нічого не потрібно, ми пропонуємо таки спробувати інші варіанти.

Рецепт маринаду з майонезом

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю кільцями. 
  • Змішуємо всі інгредієнти та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.
  • Такий маринад підійде до будь-якого м'яса: яловичини, телятини, курятини чи свинини.

Рецепт медово-гірчичного маринаду

Приготування:

  • Очищений часник вичавлюємо через прес.
  • Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 1 – 2 години в холодильнику.
  • Такий маринад підійде до курятини, свинини, індички.


Маринований шмат м'яса / Фото пінтерест

Рецепт маринаду на кефірі

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю кільцями.
  • Змішуємо з рештою інгредієнтів та маринуємо м'ясо 2 – 3 години в холодильнику.
  • Такий маринад відмінно підійде до яловичини, телятини, баранини.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак