Три рецепти найкращих пасок на Великдень 2023 від Глінської
15 квітня 2023, 09:28Читать новость на русском
Українська кондитерка Єлизавета Глінська майстер своєї справи. Дівчина вміє вдало випікати різноманітні пасочки, та залюбки ділиться рецептами з читачами.
Якщо ви ще не визначилися, за яким рецептом випікати паску на Великдень – перегляньте ці рецепти від кондитерки.Ми впевнені, що ви знайдете саме той, який припаде до душі.
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Паска з кисломолочним сиром
Приготування:
- Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, ванільний цукор та куркуму.
- Перекладаємо вершкове масло (кімнатної температури) в чашу міксера та збиваємо його 3-5 хв, воно має посвітлішати та збільшитись в об'ємі.
- Додаємо до масла цукор, яйця кімнатної температури та перемішуємо.
- Додаємо сир та знову перемішуємо.
- Додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо.
- Підготуємо родзинки, промиємо теплою водою та просушимо на паперовому рушнику.
- Засипаємо родзинки в тісто і перемішуємо силіконовою лопаткою. Тісто готове.
- Закладаємо тісто у паперові форми на 2/3. Діаметр форми – 9 см, висота – 9 см.
- Вийшло 4 паски, вага кожної – 320 г.
- Відправляємо паски випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 50-55 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Відставте паски, вони мають повністю охолонути.
Паска крафін
Приготування:
- Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску з теплим молоком додайте дріжджі, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Накрийте харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на одну годину.
Приготування:
- Опару перемішайте.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У чашу комбайна викладіть опару, яйця, цукор, борошно, сіль. За допомогою насадки "крюк" перемішайте тісто. Далі – додайте м'яке вершкове масло, перемішайте. Замісіть тісто.
- Накрийте харчовою плівкою та покладіть в тепле місце на 1 – 1,5 години.
Приготування:
- У чашу комбайна викладіть м'яке вершкове масло та пасту, перемішайте до однорідної консистенції.
- Як сформувати паску
- Тісто розділіть на 6 частин.
- Стіл змастіть рослинною олією, розкачайте тісто прямокутної форми, товщиною у 3 міліметри, у середину викладіть начинку, розподіліть.
- Загорніть у рулет, відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть крафін, викладіть у форму для паски.
- Накрийте рушником, залиште на одну годину.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крафіни протягом 30-35 хвилин до готовності.
- Залиште до повного охолодження, задекоруйте цукровою пудрою.
Рецепт шоколадної паски з начинкою
Приготування:
- Готуємо опару: змішайте тепле молоко з дріжджами та борошном. Перемішайте та поставте бродити. Накрийте опару шаром харчової плівки і залишіть в теплому місці на 60 – 90 хвилин.
- З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.
- Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.
- Додайте туди ж через сито какао-порошок.
- Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.
- Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.
- Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8 – 10 годин.
- Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.
- Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.
- Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.
- Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.
- Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.
- Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 грамів в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".
- Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.
- З'єднайте воду і цукор, зваріть сироп. Додайте желатин, перемішайте глазур.Збийте масу до м'яких піків. Задекоруйте пасочки глазур'ю та відставте підсохнути.
Смачного!