Три рецепти найкращих пасок на Великдень 2023 від Глінської

15 квітня 2023, 09:28
Читать новость на русском

Українська кондитерка Єлизавета Глінська майстер своєї справи. Дівчина вміє вдало випікати різноманітні пасочки, та залюбки ділиться рецептами з читачами.

Якщо ви ще не визначилися, за яким рецептом випікати паску на Великдень – перегляньте ці рецепти від кондитерки.Ми впевнені, що ви знайдете саме той, який припаде до душі.

Читайте також Великодні страви із курячого філе стегна, від яких усі будуть у захваті

Паска з кисломолочним сиром

Приготування:

  • Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, ванільний цукор та куркуму.
  • Перекладаємо вершкове масло (кімнатної температури) в чашу міксера та збиваємо його 3-5 хв, воно має посвітлішати та збільшитись в об'ємі.
  • Додаємо до масла цукор, яйця кімнатної температури та перемішуємо.
  • Додаємо сир та знову перемішуємо.
  • Додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо.
  • Підготуємо родзинки, промиємо теплою водою та просушимо на паперовому рушнику.
  • Засипаємо родзинки в тісто і перемішуємо силіконовою лопаткою. Тісто готове.
  • Закладаємо тісто у паперові форми на 2/3. Діаметр форми – 9 см, висота – 9 см.
  • Вийшло 4 паски, вага кожної – 320 г.
  • Відправляємо паски випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 50-55 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  • Відставте паски, вони мають повністю охолонути.

Паска крафін

Приготування:

  • Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  • У миску з теплим молоком додайте дріжджі, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  • Накрийте харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на одну годину.

Приготування:

  • Опару перемішайте.
  • Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  • У чашу комбайна викладіть опару, яйця, цукор, борошно, сіль. За допомогою насадки "крюк" перемішайте тісто. Далі – додайте м'яке вершкове масло, перемішайте. Замісіть тісто.
  • Накрийте харчовою плівкою та покладіть в тепле місце на 1 – 1,5 години.

Приготування:

  • У чашу комбайна викладіть м'яке вершкове масло та пасту, перемішайте до однорідної консистенції.
  • Як сформувати паску
  • Тісто розділіть на 6 частин.
  • Стіл змастіть рослинною олією, розкачайте тісто прямокутної форми, товщиною у 3 міліметри, у середину викладіть начинку, розподіліть.
  • Загорніть у рулет, відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть крафін, викладіть у форму для паски.
  • Накрийте рушником, залиште на одну годину.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крафіни протягом 30-35 хвилин до готовності.
  • Залиште до повного охолодження, задекоруйте цукровою пудрою. 

Рецепт шоколадної паски з начинкою

Приготування:

  • Готуємо опару: змішайте тепле молоко з дріжджами та борошном. Перемішайте та поставте бродити. Накрийте опару шаром харчової плівки і залишіть в теплому місці на 60 – 90 хвилин.
  • З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.
  • Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.
  • Додайте туди ж через сито какао-порошок.
  • Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.
  • Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.
  • Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8 – 10 годин.
  • Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.
  • Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.
  • Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.
  • Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.
  • Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.
  • Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 грамів в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".
  • Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.
  • З'єднайте воду і цукор, зваріть сироп. Додайте желатин, перемішайте глазур.Збийте масу до м'яких піків. Задекоруйте пасочки глазур'ю та відставте підсохнути.

Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак