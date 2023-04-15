Три рецепти найкращих пасок на Великдень 2023 від Глінської

Українська кондитерка Єлизавета Глінська майстер своєї справи. Дівчина вміє вдало випікати різноманітні пасочки, та залюбки ділиться рецептами з читачами.

Якщо ви ще не визначилися, за яким рецептом випікати паску на Великдень – перегляньте ці рецепти від кондитерки.Ми впевнені, що ви знайдете саме той, який припаде до душі.

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Паска з кисломолочним сиром

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру жирністю 9%;

– 180 грамів вершкового масла жирністю 62%;

– 180 грамів цукру (7 ст. л з гіркою + 1 ч. л без гірки);

– 200 грамів яйця (4 шт.);

– 270 грамів борошна (9 ст. л з гіркою);

– 10 грамів розпушувача (2 ч. л з гіркою);

– 100 грамів родзинок (цукатів, журавлини або вишні) (0,5 склянки);

– ванільний цукор;

– 1 грамів куркуми (1/3 ч. л без гірки).

Приготування:

Змішуємо в мисці всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, ванільний цукор та куркуму.

Перекладаємо вершкове масло (кімнатної температури) в чашу міксера та збиваємо його 3-5 хв, воно має посвітлішати та збільшитись в об'ємі.

Додаємо до масла цукор, яйця кімнатної температури та перемішуємо.

Додаємо сир та знову перемішуємо.

Додаємо сухі інгредієнти. Перемішуємо.

Підготуємо родзинки, промиємо теплою водою та просушимо на паперовому рушнику.

Засипаємо родзинки в тісто і перемішуємо силіконовою лопаткою. Тісто готове.

Закладаємо тісто у паперові форми на 2/3. Діаметр форми – 9 см, висота – 9 см.

Вийшло 4 паски, вага кожної – 320 г.

Відправляємо паски випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 50-55 хвилин. Готовність будемо перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

Відставте паски, вони мають повністю охолонути.

Паска крафін

Інгредієнти для опари:

– 300 мілілітрів молока;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів свіжих дріжджів;

– 150 грамів борошна.

Приготування:

Для приготування опари ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

У миску з теплим молоком додайте дріжджі, цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

Накрийте харчовою плівкою та залишіть в теплому місці на одну годину.

Інгредієнти для тіста:

– опара;

– 100 грамів яєць;

– 100 грамів цукру;

– 5 грамів солі;

– 500 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла 82%.

Приготування:

Опару перемішайте.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

У чашу комбайна викладіть опару, яйця, цукор, борошно, сіль. За допомогою насадки "крюк" перемішайте тісто. Далі – додайте м'яке вершкове масло, перемішайте. Замісіть тісто.

Накрийте харчовою плівкою та покладіть в тепле місце на 1 – 1,5 години.

Інгредієнти для начинки:

– 200 грамів пасти праліне;

– 100 грамів вершкового масла 82%.

Приготування:

У чашу комбайна викладіть м'яке вершкове масло та пасту, перемішайте до однорідної консистенції.

Як сформувати паску

Тісто розділіть на 6 частин.

Стіл змастіть рослинною олією, розкачайте тісто прямокутної форми, товщиною у 3 міліметри, у середину викладіть начинку, розподіліть.

Загорніть у рулет, відступіть від краю тіста та розріжте його посередині. Закрутіть крафін, викладіть у форму для паски.

Накрийте рушником, залиште на одну годину.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте крафіни протягом 30-35 хвилин до готовності.

Залиште до повного охолодження, задекоруйте цукровою пудрою.

Рецепт шоколадної паски з начинкою

Інгредієнти для опари:

– 150 грамів молока;

– 100 грамів борошна;

– 2 грамів свіжих дріжджів.

Для тіста:

– опара;

– 500 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 250 грамів яєць;

– цедра апельсина;

– 100 грамів холодного вершкового масла;

– 70 грамів какао;

– 5 грамів солі;

– 20 грамів свіжих дріжджів.

Для начинки:

– 400 грамів Нутели;

– 50 грамів світлих родзинок;

– 100 грамів апельсинових цукатів;

– 50 грамів світлого рому.

Для глазурі:

– 180 грамів цукру;

– 70 грамів води;

– 6 грамів желатину+30 грамів води.

Приготування:

Готуємо опару: змішайте тепле молоко з дріжджами та борошном. Перемішайте та поставте бродити. Накрийте опару шаром харчової плівки і залишіть в теплому місці на 60 – 90 хвилин.

З'єднайте опару, яйця, молоко, цукор і дріжджі – перемішайте.

Перемішайте ретельно просіяне борошно з сіллю, додайте через сито до маси з опарою.

Додайте туди ж через сито какао-порошок.

Натріть цедру апельсина і перемішайте тісто до однорідної маси.

Додайте до тіста на паску вершкове масло і знову перемішайте. Перекладіть у велику миску, накрийте харчовою плівкою і приберіть в тепле місце без протягів на 2 години.

Обімніть тісто руками, перекладіть його у велику миску, накрийте і приберіть для другого підходу в холодильник на 8 – 10 годин.

Для приготування начинки залийте родзинки окропом і кілька разів промийте. З'єднайте з цукатами і ромом і приберіть на ніч в холодильник. Відкиньте родзинки і цукати на сито, щоб позбутися зайвої вологи.

Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто та додайте родзинки і цукати. Розділіть тісто на 4 частини, сформуйте коржі, викладіть у форми. Залиште в теплому місці без протягів на 2 години для третього підходу.

Розігрійте духовку до 165 градусів та поставте випікатися пасочки на 40 хвилин.

Охолодіть готові паски при кімнатній температурі.

Зріжте в центрі кожної пасочки "кришечку" діаметром 3 – 4 см, виріжте отвір.

Наповніть пасочки начинкою з нутели – по 100 грамів в кожну пасочку. Закрийте отвори зверху "кришечками".

Для приготування глазурі замочіть желатин водою, відставте в сторону на 15 хвилин.

З'єднайте воду і цукор, зваріть сироп. Додайте желатин, перемішайте глазур.Збийте масу до м'яких піків. Задекоруйте пасочки глазур'ю та відставте підсохнути.

Смачного!