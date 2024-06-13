Щоб мати усе під рукою і лиш зготувати: топ заготовок, щоб не бути голодним, коли немає світла
13 червня 2024, 20:59Читать новость на русском
Щоб відключення світла не застали вас зненацька, потурбуйтеся про смачні заготовки вже зараз. З ними ви ніколи не будете голодними.
У цій добірці є страви, які зовсім не потрібно готувати, і ті, що цього вимагають, інформує Смачно 24. Тож кожен зможе знайти потрібний рецепт.
Буде смачно Легко та просто: унікальна добірка смачних страв зі звичайних консервів
Салат з рисом
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 6
– 3 кілограми томатів;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм червоного болгарського перцю;
– 1 кілограм моркви;
– 1 склянка рису;
– 100 грамів цукру;
– 400 мілілітрів олії;
– 90 мілілітрів оцту;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Всі овочі ретельно помийте. Томати наріжте невеликими скибочками, очищену моркву натріть на велику терку. Перці почистьте від серцевин і поріжте соломкою. Очищену цибулю наріжте півкільцями.
- Викладіть усі овочі у велику каструлю. Посоліть, добре перемішайте і залиште на 15 хвилин.
- Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте рис, цукор, олію, добре перемішайте і варіть 45 хвилин, помішуючи.
- Влийте оцет, перемішайте і проваріть ще 5 хвилин. Розкладіть готовий салат в теплі стерилізовані банки та закрутіть кришками.
- Переверніть банки вверх дном, закутайте і залиште до повного остигання.
Касероль зі спагеті з куркою
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Така страва сподобається всім / Фото Depositphotos
– 280 грамів відвареної курятини;
– 300 грамів спагеті;
– 1 склянка грибного бульйону;
– 1 склянка вершків;
– 3 склянки натертого чедеру;
– 30 грамів зеленого болгарського перцю;
– 15 грамів цибулі;
– 1 червоний перець чилі;
– 2 склянки курячого бульйону;
– 1 чайна ложка солі;
– дрібка каєнського перцю;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Сухі спагеті розламайте на 5-сантиметрові шматочки. Подрібніть зелений перець, цибулю і перець чилі.
- Відваріть спагеті в курячому бульйоні до стану аль денте. Змішайте з рештою інгредієнтів та склянкою чедеру.
- Помістіть суміш у каструлю, а зверху посипте чедером, що залишився. Накрийте кришкою та заморозьте до 6 місяців або поставте в холодильник до 2 днів.
- Щоб запекти, поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин до появи пухирців.
Італійські ньоки
- Час: 1 година 55 хвилин
- Порцій: 4
– 1,2 кілограма картоплі;
– 4 жовтки;
– 40 грамів масла 73%;
– 300 грамів борошна;
– 10 грамів солі.
Приготування:
- Запечіть картоплю на солі у розігрітій до 190 градусів духовці близько 60 хвилин, поки вона не стане ідеально м'якою.
- Закип'ятіть воду із сіллю та приготуйте воду з льодом та сіллю.
- Почистьте гарячу запечену картоплю і перетріть її через сито. Відберіть рівно 750 грамів.
- У гарячу картоплю вмішайте сіль, жовток та вершкове масло. Додайте одразу все борошно, добре вимішуючи.
- Розкачайте довгі тонкі ковбаски на припиленій борошном поверхні, наріжте маленькі ньокі та одразу зваріть невеликими партіями в трохи підсоленій воді, поки не спливуть, і після цього ще 5 секунд.
- Одразу перекладіть в крижану воду із сіллю.
- Дістаньте всі готові ньокі, висушіть, полийте невеликою кількістю олії та зберігайте в контейнері в холодильнику до 48 годин. Також їх можна заморозити.
Смачного!