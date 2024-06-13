Щоб мати усе під рукою і лиш зготувати: топ заготовок, щоб не бути голодним, коли немає світла

13 червня 2024, 20:59
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Щоб відключення світла не застали вас зненацька, потурбуйтеся про смачні заготовки вже зараз. З ними ви ніколи не будете голодними.

У цій добірці є страви, які зовсім не потрібно готувати, і ті, що цього вимагають, інформує Смачно 24. Тож кожен зможе знайти потрібний рецепт.

Буде смачно Легко та просто: унікальна добірка смачних страв зі звичайних консервів

Салат з рисом

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми томатів;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм червоного болгарського перцю;
– 1 кілограм моркви;
– 1 склянка рису;
– 100 грамів цукру;
– 400 мілілітрів олії;
– 90 мілілітрів оцту;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Всі овочі ретельно помийте. Томати наріжте невеликими скибочками, очищену моркву натріть на велику терку. Перці почистьте від серцевин і поріжте соломкою. Очищену цибулю наріжте півкільцями.
  2. Викладіть усі овочі у велику каструлю. Посоліть, добре перемішайте і залиште на 15 хвилин.
  3. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте рис, цукор, олію, добре перемішайте і варіть 45 хвилин, помішуючи.
  4. Влийте оцет, перемішайте і проваріть ще 5 хвилин. Розкладіть готовий салат в теплі стерилізовані банки та закрутіть кришками.
  5. Переверніть банки вверх дном, закутайте і залиште до повного остигання.

Касероль зі спагеті з куркою

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8


Така страва сподобається всім / Фото Depositphotos

Інгредієнти:
– 280 грамів відвареної курятини;
– 300 грамів спагеті;
– 1 склянка грибного бульйону;
– 1 склянка вершків;
– 3 склянки натертого чедеру;
– 30 грамів зеленого болгарського перцю;
– 15 грамів цибулі;
– 1 червоний перець чилі;
– 2 склянки курячого бульйону;
– 1 чайна ложка солі;
– дрібка каєнського перцю;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Сухі спагеті розламайте на 5-сантиметрові шматочки. Подрібніть зелений перець, цибулю і перець чилі.
  2. Відваріть спагеті в курячому бульйоні до стану аль денте. Змішайте з рештою інгредієнтів та склянкою чедеру.
  3. Помістіть суміш у каструлю, а зверху посипте чедером, що залишився. Накрийте кришкою та заморозьте до 6 місяців або поставте в холодильник до 2 днів.
  4. Щоб запекти, поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин до появи пухирців.

Італійські ньоки

  • Час: 1 година 55 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма картоплі;
– 4 жовтки;
– 40 грамів масла 73%;
– 300 грамів борошна;
– 10 грамів солі.

Приготування:

  1. Запечіть картоплю на солі у розігрітій до 190 градусів духовці близько 60 хвилин, поки вона не стане ідеально м'якою.
  2. Закип'ятіть воду із сіллю та приготуйте воду з льодом та сіллю.
  3. Почистьте гарячу запечену картоплю і перетріть її через сито. Відберіть рівно 750 грамів.
  4. У гарячу картоплю вмішайте сіль, жовток та вершкове масло. Додайте одразу все борошно, добре вимішуючи.
  5. Розкачайте довгі тонкі ковбаски на припиленій борошном поверхні, наріжте маленькі ньокі та одразу зваріть невеликими партіями в трохи підсоленій воді, поки не спливуть, і після цього ще 5 секунд.
  6. Одразу перекладіть в крижану воду із сіллю.
  7. Дістаньте всі готові ньокі, висушіть, полийте невеликою кількістю олії та зберігайте в контейнері в холодильнику до 48 годин. Також їх можна заморозити.

Смачного!

Автор: Ольга Котів