Щоб мати усе під рукою і лиш зготувати: топ заготовок, щоб не бути голодним, коли немає світла

Щоб відключення світла не застали вас зненацька, потурбуйтеся про смачні заготовки вже зараз. З ними ви ніколи не будете голодними.

У цій добірці є страви, які зовсім не потрібно готувати, і ті, що цього вимагають, інформує Смачно 24. Тож кожен зможе знайти потрібний рецепт.

Буде смачно Легко та просто: унікальна добірка смачних страв зі звичайних консервів

Салат з рисом

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

– 3 кілограми томатів;– 1 кілограм цибулі;– 1 кілограм червоного болгарського перцю;– 1 кілограм моркви;– 1 склянка рису;– 100 грамів цукру;– 400 мілілітрів олії;– 90 мілілітрів оцту;– сіль до смаку.

Приготування:

Всі овочі ретельно помийте. Томати наріжте невеликими скибочками, очищену моркву натріть на велику терку. Перці почистьте від серцевин і поріжте соломкою. Очищену цибулю наріжте півкільцями. Викладіть усі овочі у велику каструлю. Посоліть, добре перемішайте і залиште на 15 хвилин. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте рис, цукор, олію, добре перемішайте і варіть 45 хвилин, помішуючи. Влийте оцет, перемішайте і проваріть ще 5 хвилин. Розкладіть готовий салат в теплі стерилізовані банки та закрутіть кришками. Переверніть банки вверх дном, закутайте і залиште до повного остигання.

Касероль зі спагеті з куркою

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8



Така страва сподобається всім / Фото Depositphotos

– 280 грамів відвареної курятини;– 300 грамів спагеті;– 1 склянка грибного бульйону;– 1 склянка вершків;– 3 склянки натертого чедеру;– 30 грамів зеленого болгарського перцю;– 15 грамів цибулі;– 1 червоний перець чилі;– 2 склянки курячого бульйону;– 1 чайна ложка солі;– дрібка каєнського перцю;– чорний перець до смаку.

Приготування:

Сухі спагеті розламайте на 5-сантиметрові шматочки. Подрібніть зелений перець, цибулю і перець чилі. Відваріть спагеті в курячому бульйоні до стану аль денте. Змішайте з рештою інгредієнтів та склянкою чедеру. Помістіть суміш у каструлю, а зверху посипте чедером, що залишився. Накрийте кришкою та заморозьте до 6 місяців або поставте в холодильник до 2 днів. Щоб запекти, поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин до появи пухирців.

Італійські ньоки

Час : 1 година 55 хвилин

: 1 година 55 хвилин Порцій: 4

– 1,2 кілограма картоплі;– 4 жовтки;– 40 грамів масла 73%;– 300 грамів борошна;– 10 грамів солі.

Приготування:

Запечіть картоплю на солі у розігрітій до 190 градусів духовці близько 60 хвилин, поки вона не стане ідеально м'якою. Закип'ятіть воду із сіллю та приготуйте воду з льодом та сіллю. Почистьте гарячу запечену картоплю і перетріть її через сито. Відберіть рівно 750 грамів. У гарячу картоплю вмішайте сіль, жовток та вершкове масло. Додайте одразу все борошно, добре вимішуючи. Розкачайте довгі тонкі ковбаски на припиленій борошном поверхні, наріжте маленькі ньокі та одразу зваріть невеликими партіями в трохи підсоленій воді, поки не спливуть, і після цього ще 5 секунд. Одразу перекладіть в крижану воду із сіллю. Дістаньте всі готові ньокі, висушіть, полийте невеликою кількістю олії та зберігайте в контейнері в холодильнику до 48 годин. Також їх можна заморозити.

Смачного!