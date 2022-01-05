Торт з арахісовою пастою без випікання: такого десерту ви ще не куштували

5 січня 2022 , 15:52
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

У вас не має духовки, а солодкого хочеться? У нас є для вас рецепт торта без випікання. А ще ви приготуєте його всього за 15 хвилин!

До рецепта цього торта не входить цукор, згущене молоко чи печиво. Ви будете вражені відмінним смаком цього торта, а ще його неймовірно ніжна текстура тане в роті.

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Рецепт торта з арахісовою пастою

  • Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
  • Порції: 6


Скріншот з відео Здоровий і смачний

Інгредієнти:
 – 180 грамів солодких сухарів;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – 2 столові ложки молока (якщо маса суха);
 – 400 грамів вершкового сиру;
 – 300 грамів арахісової пасти з карамеллю;
 – 80 грамів цукрової пудри;
 – 100 мілілітрів жирних вершків;
 – 80 грамів шоколаду;
 – печиво Орео.

Приготування:

  1. Підготуйте круглу форму діаметром 17 сантиметрів, вкрийте борти ацетатною стрічкою.
  1. Ретельно подрібніть сухарі в блендері в крихту.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Розтопіть вершкове масло та перемішайте з крихтою, якщо маса суха – додайте молоко. Викладіть масу в деко, та сформуйте корж.
  1. В окремому посуді змішайте вершковий сир, арахісову пасту, цукрову пудру та вершки – збийте все в однорідну масу.
  1. Викладіть начинку на торт та розрівняйте.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Розтопіть шоколад та полийте ним готовий торт.  Задекоруйте половинками печива Орео. Відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він загус.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Наріжте торт шматочками та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування торт з арахісовою пастою без випікання:

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Автор: Богданна Рибак