Торт з арахісовою пастою без випікання: такого десерту ви ще не куштували
5 січня 2022 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
У вас не має духовки, а солодкого хочеться? У нас є для вас рецепт торта без випікання. А ще ви приготуєте його всього за 15 хвилин!
До рецепта цього торта не входить цукор, згущене молоко чи печиво. Ви будете вражені відмінним смаком цього торта, а ще його неймовірно ніжна текстура тане в роті.
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Рецепт торта з арахісовою пастою
- Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)
- Порції: 6
Скріншот з відео Здоровий і смачний
– 180 грамів солодких сухарів;
– 80 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки молока (якщо маса суха);
– 400 грамів вершкового сиру;
– 300 грамів арахісової пасти з карамеллю;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 100 мілілітрів жирних вершків;
– 80 грамів шоколаду;
– печиво Орео.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 17 сантиметрів, вкрийте борти ацетатною стрічкою.
- Ретельно подрібніть сухарі в блендері в крихту.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Розтопіть вершкове масло та перемішайте з крихтою, якщо маса суха – додайте молоко. Викладіть масу в деко, та сформуйте корж.
- В окремому посуді змішайте вершковий сир, арахісову пасту, цукрову пудру та вершки – збийте все в однорідну масу.
- Викладіть начинку на торт та розрівняйте.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Розтопіть шоколад та полийте ним готовий торт. Задекоруйте половинками печива Орео. Відправте його в холодильник на кілька годин, щоб він загус.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Наріжте торт шматочками та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування торт з арахісовою пастою без випікання:Сайт 24 каналу вітає усіх з Новим 2022 роком та прийдешнім Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще!