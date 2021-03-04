Торт з млинців та ягідного крему за рецептом Лізи Глінської

Ви вже почали готуватись до Масляної? Ліза Глінська пропонує приготувати смачний та ситний торт з млинців та сирної і ягідної начинок.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом смачного та надзвичайно вишуканого млинцевого торта з ягідною та сирною начинками.

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Такий тортик чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. До речі, вже скоро Масляна – приготуйте торт з млинців вдома та здивуйте всіх неперевершеним смаком!

Торт з млинців/Фото Ліза Глінська

Покроковий рецепт приготування млинцевого торта

Щоб приготувати ягідну начинку для млинцевого торта відправте в каструлю полуницю, вишню та смородину, посипте цукром. З'єднайте крохмаль та холодну воду, додайте до ягід й перемішайте. Поставте каструлю на маленький вогонь та варіть при постійному помішуванні. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 1 хвилину. Накрийте готову начинку харчовою плівкою в контакт та залишіть до повного охолодження.

Для приготування млинців приготуйте тісто: змішайте яйця з цукром, влийте половину молока та борошно – перебийте блендером до однорідної маси. Влийте до тіста молоко, що залишилося та знову перемішайте. Додайте олію до тіста – перемішайте. Смажте млинці на розігрітій сковорідці з антипригарним покриттям до готовності з обох сторін.

Для приготування сирної начинки з'єднайте сир, сметану та вершки, посипте цукровою пудрою та перемішайте. За допомогою блендера перебийте масу до однорідного стану – маса повинна бути повітряною та пухкою. Перекладіть 2/3 сирної начинки в кондитерський мішок з круглою насадкою.

Як зібрати торт з млинців

Візьміть форму діаметром 22 сантиметри без дна. На борти форми викладіть 8 млинців навхрест один на одного. На дно форми викладіть один млинець. Візьміть млинець, змажте його ягідною начинкою, зверху викладіть сирну начинку та загорніть. Зробіть ще три таких млинці з начинками. Викладіть 1/3 крему, що залишився на млинець на дні форми та розрівняйте його по борті. Викладіть зверху готові загорнуті млинці з кремом. Знову викладіть крем поверх млинців, зверху викладіть один млинець та намажте його кремом. Знову намажте начинками чотири млинці й загорніть їх – викладіть на млинець у формі. Накрийте торт млинцями, що на бортах. Зверху загорніть торт у форму харчовою плівкою та відправте в холодильник на 4-5 годин.

– 150 г полуниці;– 100 г вишні;– 100 г смородини;– 50 г цукру;– 25 г кукурудзяного крохмалю;– 50 мл води.– 250 г яєць;– 600 мл молока;– 220 г борошна;– 60 г цукру;– 1/3 ч. л солі;– 40 мл соняшникової олії.– 300 г сметани;– 250 г домашнього сиру;– 250 мл вершків 30-33%;– 50 г цукрової пудри.

Млинцевий торт на Масляну/Фото Ліза Глінська

Декоруємо торт з млинців

Зніміть форму з торта. Викладіть на торт ягоди та посипте цукровою пудрою. Смачного!

– ягоди;– цукрова пудра.

Як приготувати торт з млинців вдома: