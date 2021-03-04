Торт з млинців та ягідного крему за рецептом Лізи Глінської

Ви вже почали готуватись до Масляної? Ліза Глінська пропонує приготувати смачний та ситний торт з млинців та сирної і ягідної начинок.
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом смачного та надзвичайно вишуканого млинцевого торта з ягідною та сирною начинками.
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Такий тортик чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. До речі, вже скоро Масляна – приготуйте торт з млинців вдома та здивуйте всіх неперевершеним смаком!
Торт з млинців/Фото Ліза Глінська
Покроковий рецепт приготування млинцевого торта
Інгредієнти для начинки:
– 150 г полуниці;
– 100 г вишні;
– 100 г смородини;
– 50 г цукру;
– 25 г кукурудзяного крохмалю;
– 50 мл води.
Інгредієнти для тіста на млинці:
- Щоб приготувати ягідну начинку для млинцевого торта відправте в каструлю полуницю, вишню та смородину, посипте цукром.
- З'єднайте крохмаль та холодну воду, додайте до ягід й перемішайте.
- Поставте каструлю на маленький вогонь та варіть при постійному помішуванні. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 1 хвилину.
- Накрийте готову начинку харчовою плівкою в контакт та залишіть до повного охолодження.
– 250 г яєць;
– 600 мл молока;
– 220 г борошна;
– 60 г цукру;
– 1/3 ч. л солі;
– 40 мл соняшникової олії.
Інгредієнти для приготування сирної начинки:
- Для приготування млинців приготуйте тісто: змішайте яйця з цукром, влийте половину молока та борошно – перебийте блендером до однорідної маси.
- Влийте до тіста молоко, що залишилося та знову перемішайте.
- Додайте олію до тіста – перемішайте.
- Смажте млинці на розігрітій сковорідці з антипригарним покриттям до готовності з обох сторін.
– 300 г сметани;
– 250 г домашнього сиру;
– 250 мл вершків 30-33%;
– 50 г цукрової пудри.
- Для приготування сирної начинки з'єднайте сир, сметану та вершки, посипте цукровою пудрою та перемішайте.
- За допомогою блендера перебийте масу до однорідного стану – маса повинна бути повітряною та пухкою.
- Перекладіть 2/3 сирної начинки в кондитерський мішок з круглою насадкою.
Як зібрати торт з млинців
- Візьміть форму діаметром 22 сантиметри без дна. На борти форми викладіть 8 млинців навхрест один на одного.
- На дно форми викладіть один млинець.
- Візьміть млинець, змажте його ягідною начинкою, зверху викладіть сирну начинку та загорніть. Зробіть ще три таких млинці з начинками.
- Викладіть 1/3 крему, що залишився на млинець на дні форми та розрівняйте його по борті.
- Викладіть зверху готові загорнуті млинці з кремом.
- Знову викладіть крем поверх млинців, зверху викладіть один млинець та намажте його кремом.
- Знову намажте начинками чотири млинці й загорніть їх – викладіть на млинець у формі.
- Накрийте торт млинцями, що на бортах. Зверху загорніть торт у форму харчовою плівкою та відправте в холодильник на 4-5 годин.
Млинцевий торт на Масляну/Фото Ліза Глінська
Декоруємо торт з млинців
Інгредієнти:
– ягоди;
– цукрова пудра.
- Зніміть форму з торта.
- Викладіть на торт ягоди та посипте цукровою пудрою. Смачного!
Як приготувати торт з млинців вдома: