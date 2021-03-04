Торт з млинців та ягідного крему за рецептом Лізи Глінської

4 березня 2021 , 13:05
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ви вже почали готуватись до Масляної? Ліза Глінська пропонує приготувати смачний та ситний торт з млинців та сирної і ягідної начинок.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась рецептом смачного та надзвичайно вишуканого млинцевого торта з ягідною та сирною начинками.

Читайте також Ліниві млинці з куркою у духовці: рецепт від Тані Литвинової

Такий тортик чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. До речі, вже скоро Масляна – приготуйте торт з млинців вдома та здивуйте всіх неперевершеним смаком!

Торт з млинців/Фото Ліза Глінська

Покроковий рецепт приготування млинцевого торта

Інгредієнти для начинки:
– 150 г полуниці;
– 100 г вишні;
– 100 г смородини;
– 50 г цукру;
– 25 г кукурудзяного крохмалю;
– 50 мл води.
  1. Щоб приготувати ягідну начинку для млинцевого торта відправте в каструлю полуницю, вишню та смородину, посипте цукром.
  2. З'єднайте крохмаль та холодну воду, додайте до ягід й перемішайте.
  3. Поставте каструлю на маленький вогонь та варіть при постійному помішуванні. Доведіть суміш до кипіння та проваріть 1 хвилину.
  4. Накрийте готову начинку харчовою плівкою в контакт та залишіть до повного охолодження.
Інгредієнти для тіста на млинці:
– 250 г яєць;
– 600 мл молока;
– 220 г борошна;
– 60 г цукру;
– 1/3 ч. л солі;
– 40 мл соняшникової олії.
  1. Для приготування млинців приготуйте тісто: змішайте яйця з цукром, влийте половину молока та борошно – перебийте блендером до однорідної маси.
  2. Влийте до тіста молоко, що залишилося та знову перемішайте.
  3. Додайте олію до тіста – перемішайте.
  4. Смажте млинці на розігрітій сковорідці з антипригарним покриттям до готовності з обох сторін.
Інгредієнти для приготування сирної начинки:
– 300 г сметани;
– 250 г домашнього сиру;
– 250 мл вершків 30-33%;
– 50 г цукрової пудри.
  1. Для приготування сирної начинки з'єднайте сир, сметану та вершки, посипте цукровою пудрою та перемішайте.
  2. За допомогою блендера перебийте масу до однорідного стану – маса повинна бути повітряною та пухкою.
  3. Перекладіть 2/3 сирної начинки в кондитерський мішок з круглою насадкою.

Як зібрати торт з млинців

  1. Візьміть форму діаметром 22 сантиметри без дна. На борти форми викладіть 8 млинців навхрест один на одного.
  2. На дно форми викладіть один млинець.
  3. Візьміть млинець, змажте його ягідною начинкою, зверху викладіть сирну начинку та загорніть. Зробіть ще три таких млинці з начинками.
  4. Викладіть 1/3 крему, що залишився на млинець на дні форми та розрівняйте його по борті.
  5. Викладіть зверху готові загорнуті млинці з кремом.
  6. Знову викладіть крем поверх млинців, зверху викладіть один млинець та намажте його кремом.
  7. Знову намажте начинками чотири млинці й загорніть їх – викладіть на млинець у формі.
  8. Накрийте торт млинцями, що на бортах. Зверху загорніть торт у форму харчовою плівкою та відправте в холодильник на 4-5 годин.

Млинцевий торт на Масляну/Фото Ліза Глінська

Декоруємо торт з млинців

Інгредієнти:
– ягоди;
– цукрова пудра.
  1. Зніміть форму з торта.
  2. Викладіть на торт ягоди та посипте цукровою пудрою. Смачного!

Як приготувати торт з млинців вдома: