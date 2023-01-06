Торт без випікання: готуємо навіть тоді, коли немає світла
6 січня 2023, 14:38Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
В Україні знову відновили погодинні відключення світла. Щоб відсутність електроенергії не зіпсувала вам свято, ми підготували рецепт смачного торта без випікання.
Десерт без випікання та електроенергії – запросто! Вам потрібні прості та доступні продукти і трішки магії.
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Торт зі згущеним молоком та печивом вийде надзвичайно ефектним, солодким та оригінальним. У вас точно будуть просити рецепт цього десерту, і не сумнівайтеся.
Рецепт торт без випікання зі згущенкою
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 4 – 6
– 80 грамів світлого печива;
– 80 грамів темного печива
– 2 банани;
– 300 грамів сметани;
– 300 грамів згущеного молока;
– 25 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води.
Приготування:
- Желатин заливаємо водою, перемішуємо та залишаємо набухати. У форму застелену пергаментом ломаємо два вили печива та нарізаємо банан. Викладаємо шарами, тільки не щільно, поки щось не закінчиться.
- У мисці змішуємо сметану та згущене молоко. Розтоплюємо желатин на водяній бані або у мікрохвильовці, додаємо до нього пару ложок сметанкової маси, перемішуємо та переливаємо до загальної маси постійно перемішуючи.
- Потім вливаємо всю масу у форму, вирівнюємо та ставимо у холодильник або на балкон на пару годин.
- Дістаємо з форми, присипаємо какао або тертим шоколадом та пригощаємось.
Смачного!