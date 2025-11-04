І не треба вмикати духовку: райський торт, з яким ви забудете про інші солодощі
- Райський торт можна приготувати без використання духовки.
- Цей десерт дозволяє уникнути походу в магазин за солодощами та нагодувати солоденьким усю сімʼю.
Мати в холодильнику щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Тим паче коли для цього не треба йти в магазин або вмикати духовку.
Ви можете приготувати смачний торт, навіть не вмикаючи духовку, а виглядатиме він так, наче щойно з модної кондитерської. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька".
Як зробити райський торт без випікання?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
крихта:
– 300 грамів пісочного шоколадного печива;
– 120 грамів топленого вершкового масла;
– 1 столова ложка молока;
крем:
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 400 грамів сметани;
– 100 грамів вершкового масла;
– 10 грамів ванільного цукру.
Витончений десерт без зайвих зусиль / Фото "Господинька"
Приготування:
- Печиво подрібнюємо у крихту, перемішуємо з маслом і молоком. 5 столових ложок крихти відкладіть для прикраси. Решту щільно утрамбовуємо у застелену пергаментом форму, висота бортика – десь 6 сантиметрів.
- У каструлі змішуємо цукор та борошно, збиваємо з яйцями. Додаємо сметану, ставимо на вогонь та варимо до загустіння.
- Збиваємо вершкове масло з ванільним цукром до пишності, додаємо охолоджену заварну масу і збиваємо до однорідності. Викладаємо крем у форму.
- Посипаємо крихтою і ставимо на кілька годин у холодильник.
Який ще крем можна використати?
Замість заварного крему можна використати крем на основі манки. Він простіший у приготуванні та подарує повітряний результат, підказує портал Cookpad.
Головне – збивати цей крем на високій швидкості, щоб не утворилися грудочки.
Які десерти варто спробувати?
Пляцок "Пані Валевська" – незмінна класика, яка доречна завжди та усюди.
Або ж є простіший варіант – неймовірно ніжний турецький молочний десерт.