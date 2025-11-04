І не треба вмикати духовку: райський торт, з яким ви забудете про інші солодощі

Мати в холодильнику щось солоденьке – це завжди гарна ідея. Тим паче коли для цього не треба йти в магазин або вмикати духовку.

Ви можете приготувати смачний торт, навіть не вмикаючи духовку, а виглядатиме він так, наче щойно з модної кондитерської. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Господинька". Читайте також Шок і сенсація: ми всі варили манку неправильно – відеопідказка, яка стала вірусною Як зробити райський торт без випікання? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

крихта:

– 300 грамів пісочного шоколадного печива;

– 120 грамів топленого вершкового масла;

– 1 столова ложка молока;

крем:

– 150 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 400 грамів сметани;

– 100 грамів вершкового масла;

– 10 грамів ванільного цукру. Витончений десерт без зайвих зусиль / Фото "Господинька" Приготування: Печиво подрібнюємо у крихту, перемішуємо з маслом і молоком. 5 столових ложок крихти відкладіть для прикраси. Решту щільно утрамбовуємо у застелену пергаментом форму, висота бортика – десь 6 сантиметрів. У каструлі змішуємо цукор та борошно, збиваємо з яйцями. Додаємо сметану, ставимо на вогонь та варимо до загустіння. Збиваємо вершкове масло з ванільним цукром до пишності, додаємо охолоджену заварну масу і збиваємо до однорідності. Викладаємо крем у форму. Посипаємо крихтою і ставимо на кілька годин у холодильник. Який ще крем можна використати? Замість заварного крему можна використати крем на основі манки. Він простіший у приготуванні та подарує повітряний результат, підказує портал Cookpad. Головне – збивати цей крем на високій швидкості, щоб не утворилися грудочки. Які десерти варто спробувати? Пляцок "Пані Валевська" – незмінна класика, яка доречна завжди та усюди.

Або ж є простіший варіант – неймовірно ніжний турецький молочний десерт.