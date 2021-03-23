Рецепт торта Бите скло від Марічки Падалко

Українська журналістка та ведуча Марічка Падалко поділилася рецептом смачного торта, який точно сподобається всій вашій родині.

Нереально смачний торт "Бите скло" популярний серед дітей та дорослих, адже він не складний у приготуванні, а смакує наче з кондитерської!

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Торт "Бите скло" підійде для святкового столу, адже він яскравий та при розрізі нагадує мозаїку. Ніжний на смак та не надто солодкий десерт сподобається кожному!

Приготуйте різнокольорові желе згідно з інструкцією на упакуванні та охолодіть в холодильнику. Наріжте готове желе кубиками. Збийте сметану з цукровою пудрою. Залийте желатин теплою водою – 100 мл, залишіть набухнути. З'єднайте готовий желатин зі сметаною та перемішайте до однорідної маси. Змішайте в мисці всі інгредієнти та перекладіть у форму. Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин до повного застигання. Подавайте торт до столу одразу з холодильника. Смачного!

– 600 г сметани;– ️Три види різнокольорового желе;– 25 г желатину;– цукрова пудра на смак.

Марічка Падалко / Інстаграм