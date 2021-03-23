Рецепт торта Бите скло від Марічки Падалко

Джерело:інстаграм Марічки Падалко
Українська журналістка та ведуча Марічка Падалко поділилася рецептом смачного торта, який точно сподобається всій вашій родині.
Нереально смачний торт "Бите скло" популярний серед дітей та дорослих, адже він не складний у приготуванні, а смакує наче з кондитерської!
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Торт "Бите скло" підійде для святкового столу, адже він яскравий та при розрізі нагадує мозаїку. Ніжний на смак та не надто солодкий десерт сподобається кожному!Інгредієнти:
Марічка Падалко / Інстаграм