Це навдивовижу смачно: торт з гарбуза та шоколаду без борошна й цукру

10 грудня 2022, 19:06
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Джерело:

prakty kulinarni

Торти – це особлива насолода, яка так приємно доповнює улюблені гарячі напої! Витрати часу спонукають нас часто купувати солодощі, але цей десерт вартує ваших зусиль.

Торт без борошна та цукру – це ідеальна опція для тих, хто турбується про фігуру, але не може уявити свого життя без смаколиків. Окрім того, цей десерт сподобається і дітям, в яких є достатньо енергії, тож цукрового "допінгу" вони не потребують.

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Готовність торта потрібно перевіряти шпажкою – може трапитися, що йому потрібно буде трішки більше часу, аніж вказано у рецепті.

Рецепт торта з гарбуза та шоколаду

Час: 20 хвилин + 1,5 години

Порцій: 14

Чудовий десерт без борошна та цукру / Фото Smaker

Інгредієнти:

тісто:

  • 700 грамів гарбуза;
  • 150 грамів пшоняної крупи;
  • палочка кориці;
  • 70 грамів фініків;
  • 800 мілілітрів води;
  • 2 столові ложки арахісового масла;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 4 яйця;
  • 100 мілілітрів молока;
  • 3 столові ложки какао;

крем:

  • 300 грамів вершкового сиру для канапок;
  • 2 столові ложки кленового сиропу;
  • цедра 1 апельсина.

Приготування:

  1. Гарбуз нарізаємо та запікаємо 35 хвилин при 180 градусах.
  2. Пшоняну кашу висипаємо у каструлю, додаємо корицю, фініки, заливаємо водою та варимо 15 хвилин.
  3. Готову кашу перекладаємо у блендер (корицю забираємо), додаємо гарбуз, арахісове масло, яйця, молоко та розпушувач. Перебиваємо до однорідності.
  4. 2/3 маси виливаємо у форму. До того, що залишилося у блендері, додаємо какао та ще раз збиваємо. Докладаємо тісто у форму.
  5. Випікаємо 50 хвилин при 180 градусах.
  6. Готуємо крем. Сир поливаємо кленовим сиропом, додаємо цедру та ретельно перемішуємо.
  7. Наносимо крем на торт. Зверху можна прикрасити горіхами або цукатами.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська