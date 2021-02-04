Торт Червоний оксамит за рецептом учасника "Мастер Шеф" Антона Квасова

Надзвичайно смачний та яскравий торт "Червоний оксамит" сподобається кожному, як за яскравим виглядом, так і за чудовим смаком.
Джерело: Мастер Шеф
Торт "Червоний оксамит" особливо актуальний на День Валентина, адже солодкий смаколик може стати чудовим подарунком для закоханих.
Читайте також Як приготувати смачний торт з сиром: домашній рецепт
Щоб приготувати торт "Червоний оксамит" вам потрібно мінімум кулінарних знань, адже він надлегкий у приготуванні. Рецепт святкового та водночас яскравого торта підготував учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Антон Квасов.
Як приготувати торт "Червоний оксамит"
Інгредієнти:
– 330 г борошна;
– 15 г какао;
– 4 г соди;
– 6 г розпушувача;
– 4 г солі;
– 1-2 ч. л червоного гелевого барвника;
– 280 г кефіру;
– 300 г цукру;
– 150 г вершкового масла;
– 150 мл олії;
– 3 яйця;
– 2 ч. л ванільного екстракту;
– 1 ст. л лимонного соку;
Для крему:
– 400 мл охолоджених вершків 33%;
– 185 г цукрової пудри;
– 400 г маскарпоне;
– 3 ст. л лимонного соку;
– 1 ч. л ванільного екстракту.
- Для приготування коржів для торта ретельно збийте вершкове масло до кремоподібного стану. Введіть яйця в масу по одному та з'єднайте з ванільним екстрактом, олією, соком лимона, кефіром та барвником.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, додайте какао, розпушувач, соду та сіль. Введіть у рідку масу сухі інгредієнти у три прийоми та замісіть однорідне тісто.
- Розділіть тісто на три частини, обмотайте їх у харчову плівку та залиште в холодильнику на ніч.
- Підготуйте форму для випікання діаметром 22 сантиметри та випікайте коржі при температури 175 градусів протягом 30 хвилин. Готовий корж викладіть із форми й дайте охолонути 15 хв. Те ж саме виконайте з іншими коржами.
- Загорніть готові коржі у харчову плівку та відправте в холодильник на ніч.
- Для приготування крему для торта збийте холодні вершки з цукровою пудрою до пишної маси.
- В отриману вершкову суміш за допомогою силіконової лопатки обережно введіть маскарпоне, лимонний сік, ванільний екстракт. Готовий однорідний крем охолодіть.
- За допомогою тарілки меншого діаметру обріжте боки коржів, їх ми будемо використовувати для декору торта.
- Перекладіть коржі кремом. Залишками крему обмажте краї торта та розрівняйте лопаткою.
- Задекоруйте торт крихтою та подавайте до столу. Смачного!