Торт Червоний оксамит за рецептом учасника "Мастер Шеф" Антона Квасова

Надзвичайно смачний та яскравий торт "Червоний оксамит" сподобається кожному, як за яскравим виглядом, так і за чудовим смаком.

Джерело: Мастер Шеф

Торт "Червоний оксамит" особливо актуальний на День Валентина, адже солодкий смаколик може стати чудовим подарунком для закоханих.

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Щоб приготувати торт "Червоний оксамит" вам потрібно мінімум кулінарних знань, адже він надлегкий у приготуванні. Рецепт святкового та водночас яскравого торта підготував учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" – Антон Квасов.

Як приготувати торт "Червоний оксамит"

Для приготування коржів для торта ретельно збийте вершкове масло до кремоподібного стану. Введіть яйця в масу по одному та з'єднайте з ванільним екстрактом, олією, соком лимона, кефіром та барвником. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, додайте какао, розпушувач, соду та сіль. Введіть у рідку масу сухі інгредієнти у три прийоми та замісіть однорідне тісто. Розділіть тісто на три частини, обмотайте їх у харчову плівку та залиште в холодильнику на ніч. Підготуйте форму для випікання діаметром 22 сантиметри та випікайте коржі при температури 175 градусів протягом 30 хвилин. Готовий корж викладіть із форми й дайте охолонути 15 хв. Те ж саме виконайте з іншими коржами. Загорніть готові коржі у харчову плівку та відправте в холодильник на ніч. Для приготування крему для торта збийте холодні вершки з цукровою пудрою до пишної маси. В отриману вершкову суміш за допомогою силіконової лопатки обережно введіть маскарпоне, лимонний сік, ванільний екстракт. Готовий однорідний крем охолодіть. За допомогою тарілки меншого діаметру обріжте боки коржів, їх ми будемо використовувати для декору торта. Перекладіть коржі кремом. Залишками крему обмажте краї торта та розрівняйте лопаткою. Задекоруйте торт крихтою та подавайте до столу. Смачного!

– 330 г борошна;– 15 г какао;– 4 г соди;– 6 г розпушувача;– 4 г солі;– 1-2 ч. л червоного гелевого барвника;– 280 г кефіру;– 300 г цукру;– 150 г вершкового масла;– 150 мл олії;– 3 яйця;– 2 ч. л ванільного екстракту;– 1 ст. л лимонного соку;– 400 мл охолоджених вершків 33%;– 185 г цукрової пудри;– 400 г маскарпоне;– 3 ст. л лимонного соку;– 1 ч. л ванільного екстракту.