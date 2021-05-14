Торт-морозиво OREO за рецептом судді Мастер Шеф – Ектора Хіменеса-Браво

Торт OREO готується без випікання, а на смак наче морозиво. Ектор Хіменес-Браво запевняє вас, що такої смакоти ви ще не куштували!

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачного торта OREO, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Ектор Хіменес-Браво переконаний, що торт-морозиво OREO прийде вам до смаку, а діти від нього просто шаленітимуть. Для приготування смаколика вам потрібно всього 5 інгредієнтів.

Рецепт торта OREO без випікання

Ретельно змішайте крихту печива OREO з вершковим маслом та розділіть суміш на дві половини. У круглу форму для випікання викладіть шар пергаменту, далі втрамбуйте одну половину суміші з печива та відправте в морозилку. Зробіть те саме й з іншою половиною крихти. У вас має вийти два заморожених коржі. Для приготування шару морозива збийте вершки, додайте згущене молоко та екстракт ванілі. Перемішайте начинку та збийте до стійких піків. Зробіть "бутерброд": на заморожену скоринку з печива OREO викладіть начинку, накрийте другим коржиком. Відправте сформований торт в морозилку на ніч. Подавайте торт до столу охолодженим. Смачного!

– 54 шт. подрібненого печива OREO;– 10 ст. л розтопленого вершкового масла;– 1 л жирних вершків 30 – 33%;– 2 ст. л екстракту ванілі;– 1 банка згущеного молока.