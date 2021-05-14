Торт-морозиво OREO за рецептом судді Мастер Шеф – Ектора Хіменеса-Браво

14 травня 2021 , 10:47
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Торт OREO готується без випікання, а на смак наче морозиво. Ектор Хіменес-Браво запевняє вас, що такої смакоти ви ще не куштували!

Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачного торта OREO, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Ектор Хіменес-Браво переконаний, що торт-морозиво OREO прийде вам до смаку, а діти від нього просто шаленітимуть. Для приготування смаколика вам потрібно всього 5 інгредієнтів.

Рецепт торта OREO без випікання

Інгредієнти:
 – 54 шт. подрібненого печива OREO;
 – 10 ст. л розтопленого вершкового масла;
 – 1 л жирних вершків 30 – 33%;
 – 2 ст. л екстракту ванілі;
 – 1 банка згущеного молока.
  1. Ретельно змішайте крихту печива OREO з вершковим маслом та розділіть суміш на дві половини.
  2. У круглу форму для випікання викладіть шар пергаменту, далі втрамбуйте одну половину суміші з печива та відправте в морозилку.
  3. Зробіть те саме й з іншою половиною крихти. У вас має вийти два заморожених коржі.
  4. Для приготування шару морозива збийте вершки, додайте згущене молоко та екстракт ванілі. Перемішайте начинку та збийте до стійких піків.
  5. Зробіть "бутерброд": на заморожену скоринку з печива OREO викладіть начинку, накрийте другим коржиком.
  6. Відправте сформований торт в морозилку на ніч. Подавайте торт до столу охолодженим. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак