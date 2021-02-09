Як приготувати мусовий торт з глазур'ю: рецепт від Лізи Глінської

9 лютого 2021 , 19:47
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Джерело:

Інстаграм Лізи Глінської

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась з шанувальниками рецептом вишуканого мусового торта з глазур'ю. Як готувати – читайте у матеріалі.

Ніжний, легкий мусовий торт з глазур'ю може стати вишуканим подарунком на будь-яке свято.

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Як приготувати ягідне компоте

Інгредієнти:
– 90 грамів полуниці;
– 150 грамів пюре малини без кісточки;
– 6 грамів пектину NH;
– 30 грамів цукру;
– 3 грамів желатину + 15 мілілітрів води;
– лимонна кислота.
  1. Для приготування компоте у стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання.
  2. У мисці з'єднайте цукор з пектином, перемішайте.
  3. Заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлю викладіть пюре малини, полуницю, додайте цукор з пектином. Розігрійте на малому вогні при температурі 40 градусів, доведіть до кипіння протягом однієї хвилини, делікатно помішуючи дерев'яною лопаткою. Зніміть з вогню, додайте лимонну кислоту, желатин, перемішайте.
  4. Підготуйте кільця діаметром 16 сантиметрів, загорніть харчовою плівкою, у середину викладіть ацетатну плівку та кільце діаметром 10 сантиметрів.
  5. Викладіть ягідне компоте у форми (зовнішню частину 16 сантиметрів), відправте на одну годину у холодильник, потім у морозильну камеру на 8-9 годин для повного замороження, найкраще – на ніч.

Як приготувати бісквіт Дакуаз

Інгредієнти:
– 60 грамів білка;
– 60 грамів цукру;
– 40 грамів мигдального борошна;
– 20 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів вершкового масла 82%.
  1. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У чашу комбайну викладіть білок, збийте.
  3. Окремо у мисці з'єднайте мигдальне борошно з пшеничним, перемішайте вінчиком.
  4. У мисці з'єднайте білок з розтопленим вершковим маслом, додайте борошно, акуратно перемішайте лопаткою. Викладіть у кондитерський мішок без насадки.
  5. Деко вистеліть пергаментом, вичавіть кільця, відправте запікатись на 15-17 хвилин при температурі 170 градусів. Викладіть готовий бісквіт, залиште при кімнатній температурі, а потім залиште на 30 хвилин у холодильнику.
  6. З готового бісквіту зніміть пергамент.

Як приготувати фісташковий мус

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 60 грамів фісташкової пасти;
– 60 грамів цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 60 грамів білого шоколаду;
– 9 грамів желатину + 45 мл води;
– 360 мілілітрів вершків 30%.
  1. У стакан з водою додайте желатин, залиште на 10 хвилин для набухання.
  2. У мисці змішайте кукурудзяний крохмаль з цукром, викладіть у каструлю з холодним молоком, перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні 30 секунд, помішуючи вінчиком.
  3. Зніміть з вогню, додайте желатин, шоколад, фісташкову пасту, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
  4. Викладіть у миску, загорніть у харчову плівку, для охолодження залиште у холодильнику.

Як приготувати хрусткий шар

Інгредієнти:
– 30 грамів білого шоколаду;
– 30 грамів фільетіну;
– 10 мілілітрів рослинної олії;
– 10 грамів фісташкової пасти.
  1. У мисці з'єднайте шоколад з рослинною олією, відправте у мікрохвильову піч на 15-30 секунд.
  2. У розтоплений шоколад додайте фісташкову пасту, фільетін, перемішайте.
  3. На бісквіт викладіть хрусткий шар, відправте у холодильник.

Як приготувати глазур

Інгредієнти:
– 75 мілілітрів води;
– 150 грамів цукру;
– 150 грамів сиропу глюкози;
– 150 грамів білого шоколаду;
– 100 грамів згущеного молока;
– 10 грамів желатину + 50 мілілітрів води;
– барвник "Фісташка".
  1. У стакан з водою викладіть желатин, перемішайте, залиште для набухання.
  2. У каструлі змішайте цукор з водою, додайте згущене молоко, сироп глюкози, барвник, перемішайте.
  3. На середньому вогні доведіть до кипіння одну хвилину.
  4. Викладіть у миску, додайте шоколад, желатин, перемішайте, збийте блендером. Накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 24 години.

Збираємо торт:

  1. Викладіть у чашу комбайну вершки, збийте. У мисці з'єднайте фісташковий мус з вершками.
  2. У силіковану форму викладіть мус, зверху викладіть кільце замороженого компоте, знову шар мусу, зверху викладіть хрусткий шар. Відправте у холодильник на 12 годин.
  3. Викладіть з холодильника глазур, розігрійте 30-40 секунд, викладіть у миску, ще раз збийте блендером, накрийте харчовою плівкою, залиште при кімнатній температурі.
  4. Вистеліть стіл харчовою плівкою. Викладіть торт з силіконової форми, поставте на кільце діаметром 14 сантиметрів, вилийте глазур, задекоруйте низ торту подрібненими фісташками, залиште у холодильнику на 4-5 годин, задекоруйте малиною.
  5. Викладіть на тарілку. Смачного!

Мусовий торт з глазур'ю – рецепт від Лізи Глінської у відео: