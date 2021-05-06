Рецепт торта Наполеон без яєць від кондитерки Лізи Глінської

Не знаєте чим здивувати рідних? Приготуйте власноруч смачний торт "Наполеон", який став улюбленцем мільйонів ще з дитинства, а з рецептом вам допоможе Ліза Глінська.

Українська кондитерка Ліза Глінська не припиняє дивувати шанувальників різноманітними смачними рецептами солодкої випічки та десертів.

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Кондитерка поділилася рецептом торта "Наполеон" на своїй сторінці в інстаграм та впевнена, що смаколик з дитинства прийде до смаку кожному!

До речі, до складу торта не входять яйця, тому він чудово підійде для тих, хто їх не вживає.

Рецепт торта "Наполеон"

Для приготування заварного крему змішайте цукор, борошно та кукурудзяний крохмаль. Влийте молоко та перемішайте. Розріжте стручок ванілі повздовж, ножем вийміть насіння та додайте до молока. Поставте суміш на крем на вогонь в каструлі та доведіть до кипіння при постійному помішуванні. Прокип'ятіть 1 хвилину. Додайте до маси шоколад, вершкове масло та перемішайте. Накрийте готовий крем шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 8 – 10 годин. Збийте вершки до стійкої піни та змішайте з кремом.

– 900 мл молока;– 40 г борошна;– 40 г кукурудзяного крохмалю;– 80 г цукру;– 150 г білого шоколаду;– 200 г вершкового масла;– 300 мл вершків 30%;– 1/3 стручка ванілі або ванільний цукор.

Для приготування торта кондитерка використовує готове тісто, яке ви можете приготувати за рецептом Лізи Глінської.

Коржі для торта "Наполеон"

Розкатайте тісто в пласт товщиною 3 міліметри. Розріжте тісто на три коржі по 30х22 сантиметри кожен. Збризніть шар пергаменту для випікання водою, перекладіть на нього тісто. Зробіть невеликі отвори виделкою. Випікайте коржі в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів протягом 18 – 20 хвилин.

Збираємо торт "Наполеон"

Розріжте коржі повздовж, щоб вийшло 6 коржиків. Кожен корж змажте кремом. Викладайте коржі один на одного. Відправте готовий торт в холодильник на 10 годин. Задекоруйте торт крихтою та свіжими ягодами. Смачного!

Рецепт приготування торта "Наполеон" – відео: