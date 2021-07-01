Торт із пасти: оригінальний рецепт приготування підкорив тікток

1 липня 2021 , 16:47
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Джерело:

Daily Mail

Якщо ви полюбляєте пасту – цей рецепт для вас. Соціальні мережі – тікток та інстаграм заполонили світлини торту з макаронів. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

Торт з макаронів – рігатоні, з додаванням м'ясного фаршу, томатного соусу та сиру. Винайшла рецепт та опублікувала популярна кулінарна блогерка з Маямі (США) – Валентина Муссі (sweetportfolio). Рецепт відео зібрав в Instagram близько 350 000 лайків.

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Рецепт став вірусним у соціальних мережах, а відео переглядали 1,2 мільйона користувачів.

Цей рецепт змінювали користувачі та поєднували з іншим вірусним та популярним рецептом, додавали до страви фету, м'ясний фарш, курятину, томати та цибулю.

Як приготувати торт з пасти 

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 249 ккал
Інгредієнти:
– 1 пачка пасти (рігатоні);
– м'ясний фарш (на ваш смак);
– 1 столова ложка вершкового масла 82%;
– 3 склянки соусу Болоньєзе;
– 4 склянки подрібненого сиру моцарела;
– 2 склянки свіжої моцарели.
  1. У каструлі з окропом відваріть макарони протягом 10 – 15 хвилин до стану аль денте, зцідіть воду.
  2. На пательню викладіть вершкове масло, додайте соус, фарш, перемішайте, готуйте до готовності.
  3. Одну частину моцарели подрібніть ножем, іншу - натріть на грубій тертці.
  4. У округлу форму вилийте соус.
  5. Відварені трубочки макаронів викладіть вертикально, заповнюючи усю форму, зверху викладіть подрібнену моцарелу, зверху полийте соусом, викладіть тертий сир.
  6. Накрийте форму фольгою.
  7. Розігрійте духовку до температури 190 – 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин. Зніміть фольгу, готуйте ще 10 хвилин.
  8. Дістаньте з духовки, зніміть форму, розріжте на порції, викладіть на тарілки. Смачного!

Торт з пасти – рецепт у відео:

Автор: Євгенія Тугушева