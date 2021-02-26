Торт "Поліно" з домашнього листкового тіста за рецептом Лізи Глінської

Надзвичайно вдалий рецепт торта "Поліно" від кондитерки Лізи Глінської. Сподобається кожному!

Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась рецептом смачного торта "Поліно", яке ви можете приготувати як на свято, так і для родинної вечері.

Читайте також Японський бавовняний чізкейк за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Спробуйте приготувати торт вдома, особливо домашня випічка сподобається ласунам шоколаду, адже на 60 відсотків "Поліно" складається саме з нього.

Візьміть до уваги, що процес приготування торта доволі довгий, тому заздалегідь розподіліть час.

А ще кондитерка навчить вас як готувати справжнє прісне листкове тісто!

Як приготувати торт "Поліно"

У скляній посудині з'єднайте воду, першу частину вершкового масла (80 грамів) та сіль. Відправте суміш прогрітися в мікрохвильовку на 30-40 секунд. Злегка підігріту воду та масло перемішайте ложкою до повного розтоплення останнього та вилийте до борошна. Швидко замісіть тісто руками – кондитерка не рекомендує замішувати тісто у комбайні. Довго тісто вимішувати не потрібно. Сформуйте з тіста клубочок, зробіть надріз хрестом та перекладіть його в миску – накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в холодильнику на 30 хвилин. Другу частину масла розріжте повздовж на кілька шматків, викладіть на пергамент для випікання, накрийте ним та відбийте скалкою, щоб воно стало еластичним, але залишилось холодним. Сформуйте з масла та пергаменту прямокутник 20х15 сантиметрів (див. у відео) та розрівняйте скалкою. Відправте готовий масляний прямокутник у формі з пергаменту в холодильник на 10-15 хвилин. Для приготування шоколадного ганаша відправте молочний та білий шоколад з 1 частиною вершків у мікрохвильовку – прогрійте до повного його розтоплення. Перемішайте масу до однорідності, перебийте ручним блендером та влийте другу частину вершків – знову перебийте блендером. Відправте шоколадний ганаш в холодильник мінімум на 12 годин. Готове тісто розкачуємо скалкою на чотири сторони, викладаємо центр шар вершкового масла та закриваємо тісто конвертом. Знову розкачуємо тісто у прямокутник 25х60 сантиметрів. Не забувайте при кожній розкатці тіста підсипати борошно на стіл та потім розкачувати. Складаємо тісто в три частини, загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 1 годину. Таких розкачувань у нас повинно бути п'ять, після кожного відправляємо тісто в холодильник на годину відпочити. Після останньої п'ятої розкатки тіста відправте його в холодильник на ніч. Розкачуємо готове тісто до 3 міліметрів товщиною. У цьому рецепті кондитерка використовує половину від готового тіста. Решту можна викласти на пергамент, загорнути рулетом та згорнути в харчову плівку – прісне листкове тісто чудово зберігається в морозилці. Нарізаємо з тіста палички довжиною 25-26 сантиметрів на 1-2 сантиметри шириною. Розігрійте духовку до 200 градусів, перекладіть палички на деко встелене пергаментом та випікайте близько 18-20 хвилин. Збийте на середніх обертах кухонного комбайна або міксера шоколадний ганаш до стійкості. Змочіть стіл водою, вистеліть харчовою плівкою. На ній ми будемо формувати торт "Поліно". Змастіть харчову плівку шаром ганаша, зверху викладіть палички, знову змастіть шаром ганаша та знову палички, ганаш, палички… останній шар повинен бути шоколадного ганаша. Тепер формуємо торт за допомогою харчової плівки – у вас повинна вийти ковбаска з закріпленими краями. Відправляємо торт в холодильник на ніч. Зніміть з готового торта харчову плівку, задекоруйте крихтою волоського горіха та листкового тіста за бажанням. Смачного!

– 500 г борошна;– 10 г солі;– 250 мл води;– 80 г вершкового масла (1 частина);– 300 г вершкового масла (2 частина);– 100 г білого шоколаду;– 150 г молочного шоколаду;– 200 мл вершків 30% (1 частина);– 300 мл вершків 30% (2 частина).

Рецепт приготування торта "Поліно" – відео: