Торт-салат Шуба з червоною рибою та авокадо: рецепт Лізи Глінської

Смачний та ситний торт-салат "Шуба" за рецептом Лізи Глінської стане справжньою окрасою вашого святкового столу.

Неймовірно смачний торт-салат "Шуба" легкий у приготуванні, а паста з авокадо надає йому довершеного та нового смаку.

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Щоб страва була ще більш корисною та смачною приготуйте до нього домашній майонез!

Як приготувати торт-салат "Шуба"

Ретельно натріть на грубій тертці овочі: картоплю, буряк, яйця. Наріжте кубиком червону рибу та цибулю. Для пасти з авокадо змішайте в чаші блендера авокадо, лимонний сік, олію та сіль. Перебийте до однорідної маси. Формувати торт-салат будемо у формувальному кільці. Викладіть перший шар картоплі, змажте його майонезом. Наступним шаром викладіть червону рибу та пасту з авокадо. Далі викладіть нарізану цибулю, потерте яйце і знову змастіть майонезом. Останнім шаром торт буде потертий буряк. Змажте його майонезом та задекоруйте дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Залишіть торт настоятись кілька годин в холодильнику та подавайте до столу. Смачного!

– 400 г слабосолоної червоної риби;– 500 г відварної картоплі;– 500 г відварного буряка;– 2 авокадо;– 3 варених яйця;– 100 г цибулі;– 200 г домашнього майонезу;– зелена цибулька.– 1 авокадо;– 1 ст. л лимонного соку;– 2 ст. л оливкової олії;– ¼ ч. л солі.