Торт-салат Шуба з червоною рибою та авокадо: рецепт Лізи Глінської

Смачний та ситний торт-салат "Шуба" за рецептом Лізи Глінської стане справжньою окрасою вашого святкового столу.
Неймовірно смачний торт-салат "Шуба" легкий у приготуванні, а паста з авокадо надає йому довершеного та нового смаку.
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Щоб страва була ще більш корисною та смачною приготуйте до нього домашній майонез!
Як приготувати торт-салат "Шуба"
Інгредієнти:
– 400 г слабосолоної червоної риби;
– 500 г відварної картоплі;
– 500 г відварного буряка;
– 2 авокадо;
– 3 варених яйця;
– 100 г цибулі;
– 200 г домашнього майонезу;
– зелена цибулька.
Для пасти з авокадо:
– 1 авокадо;
– 1 ст. л лимонного соку;
– 2 ст. л оливкової олії;
– ¼ ч. л солі.
- Ретельно натріть на грубій тертці овочі: картоплю, буряк, яйця.
- Наріжте кубиком червону рибу та цибулю.
- Для пасти з авокадо змішайте в чаші блендера авокадо, лимонний сік, олію та сіль. Перебийте до однорідної маси.
- Формувати торт-салат будемо у формувальному кільці. Викладіть перший шар картоплі, змажте його майонезом.
- Наступним шаром викладіть червону рибу та пасту з авокадо.
- Далі викладіть нарізану цибулю, потерте яйце і знову змастіть майонезом.
- Останнім шаром торт буде потертий буряк. Змажте його майонезом та задекоруйте дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Залишіть торт настоятись кілька годин в холодильнику та подавайте до столу. Смачного!