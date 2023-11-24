Ваші діти будуть у захваті: рецепт оригінального торта "Щенячий патруль"
Джерело:"Смач"
Торт на день народження дитини не обов'язково замовляти. За цим покроковим рецептом ви можете зробити його самотужки.
Торт вийде не маленьким. Інгредієнти розраховані на випічку вагою 3 – 3,5 кілограма.
Смачна ідея для вечері Як готувати яловичину швидко і з задоволенням: покрокові рецепти смачних страв
Торт "Щенячий патруль" – покроковий рецепт
- Час: 2 години + 5 годин на просочування
- Порцій: 15
Інгредієнти для бісквіта:
– 30 мілілітрів молока;
– 300 грамів борошна;
– 220 грамів цукру;
– 7 яєць;
– 50 мілілітрів олії;
– половина чайної ложки соди;
– дрібка солі;
– 1 чайна ложка оцту;
– ванільний цукор;
– родзинки та курага за бажанням.
Що потрібно для крему:
– 0,5 літра молока;
– 300 грамів вершкового масла 82%;
– 3 столові ложки борошна;
– 120 – 150 грамів цукру;
– 200 грамів згущеного молока;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки соди;
– 4 грами ваніліну.
Інгредієнти для ганаша:
– 160 грамів чорного шоколаду;
– 200 грамів масла;
– 50 грамів згущеного молока.
Що потрібно для мастики:
– 200 грамів зефіру маршмеллоу;
– 250 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів крохмалю;
– 30 – 50 грамів вершкового масла;
– третина чайної ложки лимонної кислоти;
– 2 чайні ложки води.
Для просочування бісквіта:
– 250 мілілітрів теплої води;
– 80 – 90 грамів цукру;
– третина чайної ложки лимонної кислоти;
– ванільний екстракт.
Приготування:
- Для бісквіта в глибокій мисці збийте яйця з дрібкою солі. Не зупиняючи процес, маленькими порціями всипте цукор. Продовжуйте збивати, поки маса не стане густою.
- Додайте олію, соду, гашену оцтом, та ванілін. Після цього почніть поступово всипати борошно. Замішувати масу варто знизу догори в одному напрямку.
- Влийте тонкою цівкою тепле молоко. Все ретельно перемішайте.
- Тісто вилийте у форму, застелену пергаментом. Низ і борти форми нічим не змащуйте. Поставте в духовку та випікайте за 180 градусів протягом 35 – 40 хвилин.
- Готовий бісквіт повинен охолонути. Виріжте його з форми ножем та розріжте вздовж на 4 коржі.
- Для крему молоко з цукром прогрійте в сотейнику до моменту закипання, щоб пісок повністю розчинився. Яйце, ванілін, крохмаль, борошно та 30 – 50 мілілітрів молока добре змішайте міксером.
- Акуратно вилийте в борошняну суміш гарячий молочно-цукровий розчин, безперервно помішуючи. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, продовжуючи розмішувати. Масу необхідно проварити 1 – 2 хвилини. Далі накрийте її харчовою плівкою і дайте охолонути.
- Важливо, щоб всі складові крему були кімнатної температури. Збийте міксером остиглу масу протягом 60 – 120 секунд. У результаті вона стане гладкою та шовковистою.
- Додайте нерозтоплене масло. Збиваючи на великій швидкості, додайте тонкою цівкою згущене молоко.
- Щоб приготувати ганаш, розтопіть масло та додайте поламаний на шматочки шоколад. Прогрійте і змішайте до однорідної консистенції. Влийте згущене молоко та ретельно перемішайте. Залиште на 2 – 3 години, щоб маса охолола.
- Для мастики просійте через сито цукрову пудру і крохмаль. Розтопіть масло, вилийте його до зефіру. Лимонну кислоту, розчинену у воді, відправте туди ж.
- Розтопіть зефірну масу на вогні та перемішайте. З'єднайте її з сумішшю крохмалю і цукру. Добре вимісіть та загорніть у плівку. Залиште на 1 годину, після цього обсипте крохмалем і заново замісіть.
- Щоб зробити просочення для бісквіта, розчиніть всі сухі речовини в гарячій воді. Збирайте торт, просочуючи кожен корж підготовленим розчином.
- Викладайте по черзі один на одного всі частини бісквіта, промазуючи їх кремом. Посередині шарів поверх кремової основи покладіть попередньо запарені курагу або родзинки. Залиште в холодильнику не менше ніж на 5 годин.
- Обмажте торт ганашем, збризніть холодною водою та обтягніть мастикою. Зліпіть фігурки веселих собачок та нанесіть написи за бажанням.