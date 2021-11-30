Торт "Смарагд" – не просто смачний десерт, а витвір мистецтва: перевірений рецепт від кондитерки
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Якщо ви хочете здивувати рідних та близьких своїми кондитерськими вміннями – цей торт допоможе вам здійснити задумане. Він не тільки яскравий та вишуканий, а й надзвичайно смачний.
Яскравий вигляд, кілька текстур та ні з чим не схожий смак – це все про торт "Смарагд". Він чудово підійде для святкування днів народжень, хрестин або інших урочистих подій у вашій родині. А приготувати його ви зможете без труднощів, адже в допомогу ми детально розписали всі процеси цього десерту.
Читайте також Смачний та поживний перекус: що приготувати вдома за лічені хвилини
Рецепт торта "Смарагд"
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Торт "Смарагд" / Фото кондитерки
– 100 мілілітрів олії;
– 200 грамів шпинату;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 150 грамів сирих яєць;
– 150 грамів цукру;
– 12 грамів розпушувача;
– 220 грамів борошна;
– 200 грамів малини.
Приготування:
- Відправте в мірну склянку шпинат, олію та лимонний сік. Перебийте ці інгредієнти блендером.
- Окремо збийте міксером яйця з цукром близько 7 хвилин. Маса повинна стати пухнастою та повітряною.
- Додайте до яєчної маси шпинатну пасту та перемішайте.
- Далі додайте борошно та розпушувач і обережно перемішайте.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Вилийте тісто на пергамент для випікання та розрівняйте ложкою.
- Заморожену малину викладіть на тісто.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте в ній бісквіт протягом 15 – 18 хвилин.
- Готовий бісквіт дістаньте з духовки та охолодіть.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- За допомогою металевої круглої форми виріжте з коржа чотири кола діаметром 16 сантиметрів.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Бісквіт, що залишився знову відправте в духовку та випікайте при 100 градусах 1 годину. Його потрібно висушити.
Готуємо ягідний мус
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– 250 грамів ягідного пюре;
– 100 грамів сирих яєць;
– 50 грамів цукру;
– 12 грамів желатину;
– 120 грамів білого шоколаду;
– 280 грамів жирних вершків.
Приготування:
- Змішайте желатин з водою кімнатної температури. Залишіть набухнути на 10 – 15 хвилин.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- У сотейнику змішайте ягідне пюре, яйця та цукор. Перемішайте інгредієнти та відправте на плиту.
- При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння. Кип'ятіть 10 – 15 секунд та зніміть з плити.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Додайте в сотейник набухлий желатин. Далі додайте шоколад та перемішайте.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Накрийте масу харчовою плівкою "в контакт" та відправте в холодильник до повного охолодження.
- В охолоджену основу додайте збиті вершки та перемішайте.
Рецепт крем-чизу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
– 150 грамів вершкового сиру;
– 50 мілілітрів жирних вершків
– 20 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- З'єднайте в чаші міксера крем-сир, цукрову пудру та вершки.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Збивайте масу до стійких піків.
- Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою закрита зірка (8 міліметрів).
Збираємо торт "Смарагд"
- Час: 8 годин
- Порції: 6 – 8
Торт "Смарагд" / Фото кондитерки
- Підготуйте форму діаметром 18 сантиметрів, висотою – 6 сантиметрів.
- Вкрийте дно харчовою плівкою, а в середину викладіть бордюрну стрічку (ацетатну плівку).
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Викладіть бісквіт на дно форми.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Викладіть мус на корж та розрівняйте по поверхні.
- Поверх мусу викладіть ще один корж, знову додайте мус та розрівняйте.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Відправте торт на 7 годин в холодильник.
- Зніміть з торта бордюрну стрічку та форму.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Висушений бісквіт подрібніть в крихту.
- Змастіть борти торт нейтральною глазур'ю (напажем) та приклейте на неї крихту бісквіта.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Задекоруйте торт крем-чизом та свіжими ягодами.
Приготування торта / Скріншот з відео кондитерки
- Вишуканий та яскравий торт готовий.
Торт "Смарагд" і Ліза Глінська / Скріншот з відео кондитерки
Смачного!
Відеорецепт приготування торта "Смарагд":