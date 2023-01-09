Торт тирамісу: перлина італійських десертів

9 січня 2023, 15:54
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Щоб здивувати рідних справжнім кулінарним шедевром, але без труднощів – приготуйте тирамісу.

Торт тирамісу – ідеальний варіант до святкового столу. Так, саме торт, адже класична подача його у склянці, або іншій скляній формі.

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Завдяки желатину, цей кулінарний шедевр може мати стійкий та яскравий вигляд і декор. Ніжна основа, кавовий смак та аромат. 

Рецепт торта тирамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 300 грамів печива савоярді;
 – 500 грамів маскарпоне;
 – 300 мілілітрів холодних 33% вершків;
 – 12 грамів желатину + 100 мілілітрів води;
 – 120 грамів цукрової пудри;
 – 200 мілілітрів міцної кави;
 – 50 мілілітрів лікеру Амарето.
Для декору:
 – 200 мілілітрів холодних 33% вершків;
 – 30 грамів цукрової пудри;
 – какао.

Приготування:

  • Заварюємо міцну каву, охолоджуємо, додаємо лікер.
  • ️Желатин заливаємо холодною водою.
  • ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкриваємо пергаментом. У 21-го печива підрізаємо кінці і викладаємо по стінці форми. Низ форми також заповнюємо савоярді, їх відразу можна змочити в каві, або ж просто легенько полити зверху.
  • ️Вершки збиваємо з цукровою пудрою до стійких піків, маскарпоне збиваємо до однорідності.

  • ️Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до маскарпоне і добре перемішуємо чи збиваємо до однорідності.
  • Додаємо збиті вершки і перемішуємо масу силіконовою лопаткою.
  • Половину крему викладаємо на савоярді, всередину кладемо савоярді просочені кавою і закриваємо іншою половиною крему.
  • Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник на 4 – 5 годин чи ніч.
  • Торт прикрашаємо кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипаємо какао.

Смакуємо!

Автор: Богданна Рибак