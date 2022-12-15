Торт за 200 гривень: рецепт з бананами без випікання
15 грудня 2022, 16:01Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
А що, якщо ми скажемо вам, що приготувати красивий та яскравий торт можна за мінімальний бюджет (близько 200 гривень). У нас є рецепт!
Цей торт схожий до холодного чизкейка, щоправда, сиру у ньому немає. Молочний смак виходить завдяки йогурту, а банани додають особливого післясмаку десерту.
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Такий красивий торт можна приготувати без труднощів та особливих знань в кондитерці. Спробуйте, у вас обов'язково вийде!
Рецепт торт з бананами
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
– 185 грамів пісочного печива;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 банани;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);
– 600 грамів йогурту;
– 100 мілілітрів 20% вершків;
– цукор (за бажанням);
– 1 упаковка желе.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо до стану крихти. Розтоплюємо вершкове масло, переливаємо його до печива та перемішуємо.
- На дно форми викладаємо пергамент, зверху формуємо корж з печива. Ставимо у холодильник на 10 хвилин.
- Нарізаємо банани та викладаємо їх на основу з печива. Повертаємо у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
- Желатин заливаємо водою, даємо набухнути (20 хвилин). Розтоплюємо його, але не кип'ятимо. Вливаємо вершки, перемішуємо. Переливаємо все до йогурту, перемішуємо.
- Дістаємо форму з печивом і бананами з холодильника, переливаємо туди сирну масу. Ставимо у холодильник до застигання.
- Готуємо желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе переливаємо на торт. Ставимо у холодильник до повного застигання.
Смачного!