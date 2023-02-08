Торт зебра без випікання: готуємо на основі сметани
8 лютого 2023, 10:02Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Через постійні відключення світла важко спланувати щось, особливо, якщо справи стосуються кухні.
Сметанник "Зебра" ідеальний варіант швидкого та легкого десерту, адже його не потрібно випікати. Він виходить зі смаком пломбіру – ну дуже смачно!
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Зверху його можна додатково задекорувати, або залишити як є. Оригінальний малюнок торта виглядає самобутньо та яскраво й без поливки.
Рецепт сметанника "Зебра"
- Час: 8 годин
- Порції: 4 – 6
– 250 грамів шоколадного печива;
– 125 грамів вершкового масла;
– 25 грамів желатину + 100 мл молока;
– 500 грамів сметани;
– 300 мілілітрів згущеного молока;
– 250 мілілітрів вершків 33 – 36% жирності;
– 40 грамів какао.
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту, з'єднуємо з розтопленим маслом і формуємо корж у формі застеленій пергаментом. Охолоджуємо.
- ️Желатин заливаємо холодним молоком і залишаємо для набухання.
- ️З'єднуємо сметану зі згущеним молоком.
- ️Окремо збиваємо дуже холодні вершки до м'яких піків.
- ️Желатин розтоплюємо на водяній бані чи в мікрохвильовці, додаємо до сметани зі згущеним молоком. Змішуємо вінчиком, додаємо збиті вершки, змішуємо лопаткою і ділимо масу порівну у 2 посуди.
- ️Додаємо до сметанної маси какао, змішуємо.
- ️Виливаємо на холодний корж частину маси з какао, частину сметанну і так до кінця. Маса швидко застигає тому все робимо швиденько. Відправляємо на ніч в холодильник.
- ️Знімаємо форму і подаємо до столу.
Смачного!