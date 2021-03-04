Три торти на 8 Березня: домашні рецепти

Мабуть, жодне свято не обходиться без солодкого. До вашої уваги три рецепти надзвичайно смачних тортів, які стануть чудовим подарунком до свята 8 Березня.

Smachno News підготували для вас рецепти тортів: ніжний торт з медом, ароматний морквяний торт та смачний бісквітний торт зі сметанним кремом, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Порадуйте себе і близьких вишуканим десертом.

Читайте також Смачний тарт із франжипаном та ягодами за рецептом шеф-кухаря Євгена Сушка

Торт Медовик

Торт "Медовик"/ Фото pexels.com

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з медом, додайте цукор. У каструлі на водяній бані розігрійте до повного розтанення цукру, перемішайте до однорідної консистенції, додайте соду, ще варіть декілька хвилин. Зніміть з вогню. У мисці з тістом додайте яйця, борошно, замісіть тісто. Залиште для охолодження. загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник на 30 хвилин. Тісто розділіть на 9 частин. Розкатайте тонкі коржі круглої форми. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, деко посипте борошном, викладіть корж, відправте запікатись протягом 5 хвилин. Випікайте 9 коржів окремо. Зайві краї викладіть в окрему миску, подрібніть у крихту.

Як приготувати крем

Для приготування крему збийте міксером сметану, додайте цукор, ванільний цукор. Помийте лимон, натріть цедру, додайте до крему, акуратно перемішайте. Змастіть кремом готові коржі, зверху посипте крихтою, поставте торт на 1-2 години у холодильник.

– 350-400 грамів борошна;– 200 грамів цукру;– 2 столові ложки меду;– 150 грамів вершкового масла 82%;– 1 чайна ложка соди;– 2 яйця.– 500 грамів сметани 20-25%;– 150 грамів цукру;– ванільний цукор– лимон.

Морквяний торт/ Фото pexels.com

Морквяний торт

Для приготування торту помийте, почистіть моркву, натріть на грубій тертці. У мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте соду, розпушувач, корицю, ванільний цукор, перемішайте. Далі – додайте яйця, олію, моркву. Помийте апельсин, вичавіть сік, на грубій тертці натріть цедру, додайте до тіста, перемішайте. Замісіть тісто. Залиште на 20 хвилин. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, випікайте при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин. Для приготування крему у мисці збийте міксером вершкове масло, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, вершковий сир, перемішайте до однорідної консистенції. Готовий торт змастіть кремом.

– 3 яйця;– 250 грамів борошна;– 100 грамів моркви;– 150 грамів цукрової пудри;– ванільний цукор;– розпушувач;– соняшникова олія;– кориця;– 1 апельсин;– сіль.– 150 грамів цукрової пудри;– 100 грамів вершкового масла 82%;– 250 грамів вершкового сиру;– ванільний цукор.

Торт зі сметанним кремом/Фото pexels.com

Бісквітний торт зі сметанним кремом

Інгредієнти:

– 4-6 шт. яєць;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 250-300 грамів борошна;

– ванільний цукор;

– розпушувач.

Інгредієнти для крему:

– 600 грамів сметани 25%;

– 250 грамів цукру;

– ванільний цукор.