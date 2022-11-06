Починаємо тиждень правильно: як швидко приготувати тости з авокадо на сніданок

6 листопада 2022 , 22:30
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Джерело:

Orner

Правильний сніданок може дати позитивний заряд на цілий день. Напевно, кожен погодиться, що в понеділок він особливо доречний.

Сніданок з авокадо – це чудовий ранковий старт для нових звершень. Особливий смак та мінімум затрат часу та енергії можуть задати тон для всього дня, а то й тижня.

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Рецепт тостів з авокадо

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Ідеальний початок дня / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • кілька скибок цільнозернового або іншого улюбленого хліба;
  • 1 авокадо;
  • 20 грамів сиру фета (можна використати інший на свій смак);
  • кілька краплин оливкової олії;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Хліб смажимо у тостері або на сухій пательні.
  2. Чистимо авокадо та нарізаємо маленькими шматочками.
  3. Мастимо сир на хліб, потім викладаємо на бутерброд авокадо.
  4. Солимо та перчимо до смаку, а також легенько скроплюємо тости олією.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська