Починаємо тиждень правильно: як швидко приготувати тости з авокадо на сніданок
6 листопада 2022 , 22:30Читать новость на русском
Джерело:Orner
Правильний сніданок може дати позитивний заряд на цілий день. Напевно, кожен погодиться, що в понеділок він особливо доречний.
Сніданок з авокадо – це чудовий ранковий старт для нових звершень. Особливий смак та мінімум затрат часу та енергії можуть задати тон для всього дня, а то й тижня.
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Рецепт тостів з авокадо
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Ідеальний початок дня / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- кілька скибок цільнозернового або іншого улюбленого хліба;
- 1 авокадо;
- 20 грамів сиру фета (можна використати інший на свій смак);
- кілька краплин оливкової олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Хліб смажимо у тостері або на сухій пательні.
- Чистимо авокадо та нарізаємо маленькими шматочками.
- Мастимо сир на хліб, потім викладаємо на бутерброд авокадо.
- Солимо та перчимо до смаку, а також легенько скроплюємо тости олією.
Смачного!