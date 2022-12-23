Щороку католики цілого світу святкують Різдво Христове 25 грудня, а Святий вечір днем раніше. Україна теж поступово переходить на нову дату.

Що приготувати на Католицьке Різдво, які страви обов'язково повинні бути на Святвечір, 24 канал дібрав особливу підбірку страв до свята.

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Традиційно на Святвечір подають виключно пісні страви, без м'яса. Головною на столі є кутя, пампушки, улюблені дітьми вареники та солодкі пляцки. Не слід забувати і за голубці чи гречаний пиріг. Перелік всіх 12 страв на Святвечір далі у матеріалі.

Традиційні страви на католицьке Різдво Христове

Юшка з білими грибами

Різдвяна пісна грибна юшка / Фото Sarah Scoop

Капуста віґілійна з сушеними або свіжими грибами

Вареники з картоплею чи капустою

Оселедець

Оселедець шматочками з цибулею / Фото Food 52

Смажена риба

Короп

Маківник

Домашній маківник / Фото Polonist

Кутя

Пампушки

Пампушки різдвяні з начинкою / Фото Olive magazine

Салат з буряком та квасолею

Компот із сухофруктів

Кльоцки з маком

Слідуйте традиціям та щасливого і мирного Різдва Христового!