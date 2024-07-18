Про це знають далеко не всі: чи треба мити кукурудзу

Варену кукурудзу, мабуть, обожнюють всі. Ця літня страва смакує як дорослим, так і дітям.

Рецепт приготування кукурудзи – дуже важливий. Саме від нього залежить смак та якість страви.

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Як правильно підготувати кукурудзу

Перед варінням кукурудзу обов'язково треба промити під чистою проточною водою та видалити всі брудні листки. Ви можете не повністю очищати початок від листя, адже під час приготування воно надасть цікавий аромат.

Також бажано замочити кукурудзу на годину в холодній воді. Для варіння найкраще відібрати качани однакового розміру для того, щоб вони рівномірно зварилися. Якщо качани занадто великі, розріжте їх навпіл.



Готувати кукурудзу – не складно / Фото Unsplash

Як варити кукурудзу

Кількість часу приготування кукурудзи залежить від ступеня її зрілості:

молода кукурудза вариться 20 – 30 хвилин,

дозріла кукурудза – 30 – 40 хвилин.

добре дозрілі качани – 2 – 3 години.

Найголовніше – не переварити кукурудзу, щоб зерна не почали тверднути.

Як готувати кукурудзу: