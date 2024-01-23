Ця помилка може зіпсувати все: чи треба накривати холодець кришкою
23 січня 2024, 13:10Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Холодець – традиційна страва української кухні. Він чудово пасує і до святкового, і до буденного стола.
Під час приготування холодець треба накривати кришкою. Це потрібно для того, аби бульйон так швидко не випаровувався, а м'ясо швидше приготувалося.
Варто спробувати З ним все буде в 10 разів смачнішим: салат з капусти до вечері за 10 хвилин
Рецепт холодцю з курки та свинячої рульки
- Час: 8 годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої рульки;
– 800 грамів курячого м'яса;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– сіль;
– відварена морква;
– петрушка.
Приготування:
- Свинячу рульку вимийте під проточною водою та розріжте на частини. Покладіть в каструлю разом з куркою, залийте водою і поставте на ніч в холодильник.
- Вранці вилийте воду, м'ясо складіть в каструлю, знову залийте водою і поставте на вогонь до появи піни.
- Приберіть піну, накрийте каструлю кришкою та поставте на мінімальний вогонь. Варіть холодець 6 – 8 годин, не допускаючи закипання.
- За 1,5 години до закінчення варіння додайте розрізану навпіл цибулю. Як тільки м'ясо буде відставати від кістки, вимкніть вогонь, приберіть зайвий жир.
- Викладіть м'ясо в миску, розберіть його на частини та розкладіть по формах для холодцю.
- Бульйон процідіть через марлю або сито. Додайте в нього лавровий лист, подрібнений часник і сіль. Залийте бульйон у форми та поставте в холодне місце до застигання. Прикрасьте морквою та петрушкою.