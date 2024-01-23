Ця помилка може зіпсувати все: чи треба накривати холодець кришкою

23 січня 2024, 13:10
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Джерело:

УНІАН

Холодець – традиційна страва української кухні. Він чудово пасує і до святкового, і до буденного стола.

Під час приготування холодець треба накривати кришкою. Це потрібно для того, аби бульйон так швидко не випаровувався, а м'ясо швидше приготувалося.

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Рецепт холодцю з курки та свинячої рульки

  • Час: 8 годин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої рульки;
– 800 грамів курячого м'яса;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– сіль;
– відварена морква;
– петрушка.

Приготування:

  1. Свинячу рульку вимийте під проточною водою та розріжте на частини. Покладіть в каструлю разом з куркою, залийте водою і поставте на ніч в холодильник.
  2. Вранці вилийте воду, м'ясо складіть в каструлю, знову залийте водою і поставте на вогонь до появи піни.
  3. Приберіть піну, накрийте каструлю кришкою та поставте на мінімальний вогонь. Варіть холодець 6 – 8 годин, не допускаючи закипання.
  4. За 1,5 години до закінчення варіння додайте розрізану навпіл цибулю. Як тільки м'ясо буде відставати від кістки, вимкніть вогонь, приберіть зайвий жир.
  5. Викладіть м'ясо в миску, розберіть його на частини та розкладіть по формах для холодцю.
  6. Бульйон процідіть через марлю або сито. Додайте в нього лавровий лист, подрібнений часник і сіль. Залийте бульйон у форми та поставте в холодне місце до застигання. Прикрасьте морквою та петрушкою.

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Автор: Ольга Котів