Всі закрутки можуть вибухнути: чи треба перевертати банки з консервацією

Консервація є чудовим способом зберігання їжі на тривалий термін. У такий спосіб можна заготовити чимало смаколиків на зиму.

Важливо знати, для чого взагалі потрібно перевертати банки із закрутками. Одразу відкриємо секрет – не всі банки потребують цього процесу.

Не пропустіть Соковитий курячий фарш з улюбленими овочами: готуємо запіканку за простим рецептом

Для чого перевертають банки із закрутками

Під час теплої стерилізації продукту в банці гарячий вміст створює пару, яка витікає. Після закриття банки, якщо її перевернути догори дригом, а потім залишити в такому положенні для охолодження, створюється вакуум. Вакуумне ущільнення допомагає забезпечити герметичність та довгий термін зберігання консервів.

Смачні закрутки / Фото unsplash

Коли перевертати не потрібно

Банки, які закривають гвинтовими кришками, перевертати не слід. Це потрібно робити тільки з тими ємностями, які закриваються за допомогою ключа для консервації.

Скільки мають стояти перевернені банки

Все залежить від того, яку консервацію ви готуєте. Але загалом, можна діяти за однаковою схемою. Перевернуті банки оберніть ковдрою та залиште при кімнатній температурі на 1 – 2 дні. Ідеальне місце для зберігання огірків-помідорів – це льох або інше прохолодне та темне приміщення.