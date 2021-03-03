Три начинки для млинців: рецепти від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова розповідає три рецепти найсмачніших начинок до млинців. Як правильно готувати – дивіться у матеріалі.
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептами смачних начинок до млинців. Крем-сир, горіхова та макова начинка з вишнями, сподобаються дорослим і дітям.
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Макова начинка з вишнями
Інгредієнти:
– 100 грамів маку;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів замороженої вишні без кісточок.
- Для приготування начинки ретельно помийте мак. Викладіть у каструлю залийте водою, варіть 10-15 хвилин до появи білого молочка.
- Викладіть мак з водою у чашу блендера, додайте цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції.
- У мисці з'єднайте мак з вишнею перемішайте.
Горіхова начинка
Інгредієнти:
– 100 грамів ліщини (або фундук);
– 50 грамів чорного шоколаду 72%;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
- Для приготування начинки горіхи підсушіть у духовці, залиште для охолодження.
- Подрібніть у блендері, додайте шоколадну крихту, цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції.
- Викладіть у тарілку.
Рецепт крем-сиру
Інгредієнти:
– 200 грамів крем-сиру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
– лимонна цедра.
- Ретельно помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру.
- У мисці з'єднайте крем-сир з ванільним цукром, додайте цукрову пудру, цедру, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готові млинці розріжте навпіл. У три половинки викладіть кожну начинку окремо, загорніть. У цілий млинець загорніть три млинці з начинкою, розріжте по діагоналі.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Три начинки для млинців – рецепти Тетяни Литвинової у відео: