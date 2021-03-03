Три начинки для млинців: рецепти від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова розповідає три рецепти найсмачніших начинок до млинців. Як правильно готувати – дивіться у матеріалі.

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептами смачних начинок до млинців. Крем-сир, горіхова та макова начинка з вишнями, сподобаються дорослим і дітям.

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Макова начинка з вишнями

Для приготування начинки ретельно помийте мак. Викладіть у каструлю залийте водою, варіть 10-15 хвилин до появи білого молочка. Викладіть мак з водою у чашу блендера, додайте цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції. У мисці з'єднайте мак з вишнею перемішайте.

Горіхова начинка

Для приготування начинки горіхи підсушіть у духовці, залиште для охолодження. Подрібніть у блендері, додайте шоколадну крихту, цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.

Рецепт крем-сиру

Ретельно помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру. У мисці з'єднайте крем-сир з ванільним цукром, додайте цукрову пудру, цедру, перемішайте до однорідної консистенції. Готові млинці розріжте навпіл. У три половинки викладіть кожну начинку окремо, загорніть. У цілий млинець загорніть три млинці з начинкою, розріжте по діагоналі. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 100 грамів маку;– 50 грамів цукру;– 100 грамів замороженої вишні без кісточок.– 100 грамів ліщини (або фундук);– 50 грамів чорного шоколаду 72%;– 1 столова ложка цукрової пудри.– 200 грамів крем-сиру;– 10 грамів ванільного цукру;– 1 столова ложка цукрової пудри.– лимонна цедра.

Три начинки для млинців – рецепти Тетяни Литвинової у відео: