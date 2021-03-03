Три начинки для млинців: рецепти від Тані Литвинової

3 березня 2021 , 14:05
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Джерело:

інстаграм Тетяни Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова розповідає три рецепти найсмачніших начинок до млинців. Як правильно готувати – дивіться у матеріалі.

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептами смачних начинок до млинців. Крем-сир, горіхова та макова начинка з вишнями, сподобаються дорослим і дітям.

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Макова начинка з вишнями

Інгредієнти:
– 100 грамів маку;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів замороженої вишні без кісточок.
  1. Для приготування начинки ретельно помийте мак. Викладіть у каструлю залийте водою, варіть 10-15 хвилин до появи білого молочка.
  2. Викладіть мак з водою у чашу блендера, додайте цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції.
  3. У мисці з'єднайте мак з вишнею перемішайте.

Горіхова начинка

Інгредієнти:
– 100 грамів ліщини (або фундук);
– 50 грамів чорного шоколаду 72%;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
  1. Для приготування начинки горіхи підсушіть у духовці, залиште для охолодження.
  2. Подрібніть у блендері, додайте шоколадну крихту, цукрову пудру, подрібніть до однорідної консистенції.
  3. Викладіть у тарілку.

Рецепт крем-сиру

Інгредієнти:
– 200 грамів крем-сиру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
– лимонна цедра.
  1. Ретельно помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру.
  2. У мисці з'єднайте крем-сир з ванільним цукром, додайте цукрову пудру, цедру, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. Готові млинці розріжте навпіл. У три половинки викладіть кожну начинку окремо, загорніть. У цілий млинець загорніть три млинці з начинкою, розріжте по діагоналі.
  4. Викладіть на тарілку. Смачного!

Три начинки для млинців – рецепти Тетяни Литвинової у відео: