Три найпопулярніші начинки для піци: рецепти на будь-який смак

18 квітня – міжнародний День піци і ми зібрали для вас три найпопулярніші начинки для страви: пепероні, сирна та цезаре.

Піца – одна з найпопулярніших страв у всьому світі. Існує безліч начинок для цієї страви, від класичної Маргарити до пікантної Діаболи.

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Ми підготували для вас три найпопулярніші начинки для піци, які точно сподобаються вам та вашій родині. Яку з них обрати, чи приготувати всі три – вирішувати тільки вам!

– пепероні

Піца пепероні

Змастіть тісто на піцу томатним соусом. Моцарелу натріть на тертці або наріжте тоненькими шматочками. Викладіть сир на шар томатного соусу. Наріжте ковбаску тоненькими скибочками, викладіть зверху на сир. Помийте томати, розріжте їх на половинки та викладіть на піцу. Рясно посипте орегано та відправте піцу в духовку випікатися на 20 хвилин при 180 градусах. Смачного!

– сирна

– томатний соус для піци на ваш смак;– 200 г пепероні;– 150 г Моцарели;– 3 – 4 шт. томатів чері;– орегано на ваш смак.

Сирна піца

Змастіть тісто на піцу томатним соусом. Сир Моцарела натріть на тертці або наріжте шматочками. Викладіть на шар томатного соусу. Зверху на сир покришіть Дор Блу та посипте Пармезаном. Наріжте грушу тоненькими скибочками та викладіть на піцу. Посипте піцу волоськими горішками та відправте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Смачного!

– цезаре

– томатний соус для піци на ваш смак;– 150 г Моцарели;– 30 г сиру Дор Блу;– Пармезан на ваш смак;– ½ груші;– волоські горішки на ваш смак.

Піца Цезаре

Змістіть корж для піци соусом на ваш вибір. Натріть сир Моцарела на тертці або наріжте скибочками, викладіть на шар соусу. Випечіть загатовку на піцу в духовці 10 – 15 хвилин при 180 градусах. Наріжте курочку шматочками, яйця та чері розріжте на половину. Викладіть нарізані інгредієнти на випечену піцу, порвіть руками листя салату та додайте на страву. Посипте піцу Пармезаном та полийте вершковим соусом або соусом для Цезаря. Смачного!

– вершковий або томатний соус для піци на ваш смак;– 100 г вареної курочки;– 150 г сиру Моцарела;– 2 – 3 зварених перепелиних яйця;– 5 – 6 томатів чері;– салат Айсберг;– сир Пармезан на ваш смак.