Три новорічні салати без світла
26 грудня 2022, 09:40Читать новость на русском
До Нового року залишаються лічені дні, щоб встигнути все, особливо врахуйте графік погодинних вимкнень світла.
У нових реаліях, Новорічний стіл повинен складатися з простих та не складних страв. Кілька таких салатів дібрав 24 канал. Їх ви з легкістю приготуєте навіть без світла.
Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік
У переліку три салати з мандаринами, оселедцем та курочкою. Обирайте, який вам сподобався більше, або й готуйте всі три.
Салат з мандаринами
- Час: 15 хвилин
— рукола;
— цитрусові;
— блакитний сир;
— прошуто;
— горішки;
— медовий соус.
Приготування:
- Викладаємо салат на тарілку. Очищуємо та розрізаємо мандарини кільцями, викладаємо на руколу.
- Закручуємо прошуто в рулетики, блакитний сир ламаємо руками – додаємо до салату.
- Обсмажуємо горішки на сухій сковорідці протягом 3 – 5 хвилин та посипаємо ними салат.
- На завершення поливаємо все рідким медом та подаємо страву до столу.
Нехай смакує!
Салат з корейською морквою
- Час: 45 – 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 куряче філе;
– 150 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів корейської моркви;
– 5 штук курячих яєць;
– майонез.
Приготування:
- Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.
- Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.
- Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
- Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.
- Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.
Смачного!
Салат шуба
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 200 г оселедця;
– 4 картоплини;
– 1 велика морква;
– половина цибулі;
– 1 великий буряк;
– майонез;
– 4 – 5 курячих яєць.
Приготування:
- Відварюємо очищені овочі до готовності. Буряк можна придбати вже готовим, або запекти у фользі.
- Оселедець нарізаємо кубиками та викладаємо у глибоку салатницю.
- Поверх риби викладаємо дрібно нарізану цибулю та змащуємо все майонезом.
- На грубій тертці натираємо моркву, картоплю та буряк. Розділяємо відварені яйця на білки та жовтки.
- Викладаємо салат шарами: картопля, морква, буряк, білок і жовток. Кожен з цих шарів рясно змащуємо майонезом.
Нехай смакує!