Три новорічні салати без світла

До Нового року залишаються лічені дні, щоб встигнути все, особливо врахуйте графік погодинних вимкнень світла.

У нових реаліях, Новорічний стіл повинен складатися з простих та не складних страв. Кілька таких салатів дібрав 24 канал. Їх ви з легкістю приготуєте навіть без світла.

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У переліку три салати з мандаринами, оселедцем та курочкою. Обирайте, який вам сподобався більше, або й готуйте всі три.

Салат з мандаринами

Час: 15 хвилин

— рукола;— цитрусові;— блакитний сир;— прошуто;— горішки;— медовий соус.

Приготування:

Викладаємо салат на тарілку. Очищуємо та розрізаємо мандарини кільцями, викладаємо на руколу.

Закручуємо прошуто в рулетики, блакитний сир ламаємо руками – додаємо до салату.

Обсмажуємо горішки на сухій сковорідці протягом 3 – 5 хвилин та посипаємо ними салат.

На завершення поливаємо все рідким медом та подаємо страву до столу.

Нехай смакує!

Салат з корейською морквою

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 куряче філе;– 150 грамів сиру моцарела;– 100 грамів корейської моркви;– 5 штук курячих яєць;– майонез.

Приготування:

Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.

Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.

Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.

Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.

Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Салат шуба

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 200 г оселедця;– 4 картоплини;– 1 велика морква;– половина цибулі;– 1 великий буряк;– майонез;– 4 – 5 курячих яєць.

Приготування:

Відварюємо очищені овочі до готовності. Буряк можна придбати вже готовим, або запекти у фользі.

Оселедець нарізаємо кубиками та викладаємо у глибоку салатницю.

Поверх риби викладаємо дрібно нарізану цибулю та змащуємо все майонезом.

На грубій тертці натираємо моркву, картоплю та буряк. Розділяємо відварені яйця на білки та жовтки.

Викладаємо салат шарами: картопля, морква, буряк, білок і жовток. Кожен з цих шарів рясно змащуємо майонезом.

Нехай смакує!