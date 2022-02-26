Три прості страви з білокачанної капусти: готуємо салат, тушкуємо та запікаємо

Білокачанна капуста – простий та доступний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних та ситних страв.

24 канал дібрав три простих рецепти з білокачанної капусти, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Якщо досить скептично ставитеся до цього продукту, спробуйте наші варіанти страв. Ми впевнені, що вам вони сподобаються!

Читайте також Як приготувати домашній хліб: рецепт з білого борошна на воді

Салат з білокачанної капусти та моркви

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6



Фото pinch and swirl

– 1 білокачанна капуста;– 2 середні морквини;– 2 – 3 столові ложки олії;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Зніміть перші шари капусти, якщо вони пошкодженні. Насічіть її гострим ножем. Почистіть моркву, натріть її на тертці. У салатниці змішайте капусту, моркву, присмачте спеціями та полийте олією. Ретельно перемішайте салат та подавайте його до відвареної або печеної картоплі.

Смачного!

Печена білокачанна капуста з беконом

Час: 45 – 60 хвилин

Порції: 4



Фото real food tesco

– 2 головки білокачанної капусти;– 4 столові ложки олії;– 2 гілочки тим'яну;– 200 грамів бекону;– 50 грамів пармезану;– 3 – 4 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– 100 мілілітрів білого сухого вина.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко фольгою і змастіть половиною олії. Розріжте капусту навпіл або на стейки. Змастіть їх олією, що залишилася. Випікайте капусту 20 хвилин. Тим часом розігрійте сковорідку на сильному вогні. Обсмажте нарізаний довільними шматочками бекон до хрусткої скоринки, потім додайте вичавлений або нарізаний часник, подрібнений чебрець і біле вино (за бажанням). Вийміть капусту з духовки, посипте сумішшю з бекону, потім посипте пармезаном і листочками чебрецю. Поверніть страву в духовку на 5 хвилин і готуйте до готовності.

Смачного!

Тушкована білокачанна капуста з лимоном

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6



Фото inspired taste net

– 1 головка білокачанної капусти;– 1,5 столових ложок олії;– 1 столова ложка подрібненого часнику;– сухий червоний перець;– ½ лимона;– ½ чайної ложки дрібної морської солі.

Приготування:

Нагрійте оливкову олію у великій сковорідці на середньому вогні. Насічіть капусту. Додайте її на сковорідку разом з часником і спеціями. Готуйте, періодично помішуючи, поки капуста не стане м’якою (10 – 15 хвилин). Вичавіть сік з лимона на капусту і подавайте до столу.

Смачного!