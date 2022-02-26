Три прості страви з білокачанної капусти: готуємо салат, тушкуємо та запікаємо
26 лютого 2022 , 21:40Читать новость на русском
Білокачанна капуста – простий та доступний продукт, з якого можна приготувати безліч смачних та ситних страв.
24 канал дібрав три простих рецепти з білокачанної капусти, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Якщо досить скептично ставитеся до цього продукту, спробуйте наші варіанти страв. Ми впевнені, що вам вони сподобаються!
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Салат з білокачанної капусти та моркви
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
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– 1 білокачанна капуста;
– 2 середні морквини;
– 2 – 3 столові ложки олії;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Зніміть перші шари капусти, якщо вони пошкодженні. Насічіть її гострим ножем.
- Почистіть моркву, натріть її на тертці.
- У салатниці змішайте капусту, моркву, присмачте спеціями та полийте олією.
- Ретельно перемішайте салат та подавайте його до відвареної або печеної картоплі.
Смачного!
Печена білокачанна капуста з беконом
Час: 45 – 60 хвилин
Порції: 4
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– 2 головки білокачанної капусти;
– 4 столові ложки олії;
– 2 гілочки тим'яну;
– 200 грамів бекону;
– 50 грамів пармезану;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 100 мілілітрів білого сухого вина.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко фольгою і змастіть половиною олії.
- Розріжте капусту навпіл або на стейки. Змастіть їх олією, що залишилася. Випікайте капусту 20 хвилин.
- Тим часом розігрійте сковорідку на сильному вогні. Обсмажте нарізаний довільними шматочками бекон до хрусткої скоринки, потім додайте вичавлений або нарізаний часник, подрібнений чебрець і біле вино (за бажанням).
- Вийміть капусту з духовки, посипте сумішшю з бекону, потім посипте пармезаном і листочками чебрецю. Поверніть страву в духовку на 5 хвилин і готуйте до готовності.
Смачного!
Тушкована білокачанна капуста з лимоном
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Фото inspired taste net
– 1 головка білокачанної капусти;
– 1,5 столових ложок олії;
– 1 столова ложка подрібненого часнику;
– сухий червоний перець;
– ½ лимона;
– ½ чайної ложки дрібної морської солі.
Приготування:
- Нагрійте оливкову олію у великій сковорідці на середньому вогні.
- Насічіть капусту. Додайте її на сковорідку разом з часником і спеціями.
- Готуйте, періодично помішуючи, поки капуста не стане м’якою (10 – 15 хвилин).
- Вичавіть сік з лимона на капусту і подавайте до столу.
Смачного!