Кожен знайде свій: три рецепти тіста для піци на будь-який смак
Що головне в піці: начинка чи тісто? Звичайно, що начинка відіграє свою роль у цій страві, але від якості тіста залежить 80 відсотків успіху.
Щоб ви могли готувати тільки найкращу піцу для рідних чи друзів, 24 канал дібрав три перевірені рецепти тіста на будь-який смак.
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Начинки для піци можуть бути різними: м'ясними, сирними чи з морепродуктами й рибою. Не забувайте, щоб піца була справді соковитою, викладайте подвійний сир. Спочатку тісто, томатна основа, тертий сир, ковбаса чи шинка, знову сир та тільки тоді помідори чи гриби.
У цій послідовності начинка буде триматися основи, не буде "втікати" з коржа після випікання.
Рецепт тіста на свіжих дріжджах
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 1 склянка теплого молока;
– 400 – 500 грамів пшеничного борошна;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі.
Приготування:
- У глибокій мисці розмішайте до рідкого стану цукор та дріжджі. Можна скористатися ложкою або виделкою.
- Влийте тепле молоко та перемішайте суміш. Влийте олію, додайте трішки борошна та сіль.
- Невеликими порціями додавайте до тіста борошно та замішуйте тісто. Воно повинне бути еластичним, м'яким і не липнути до рук.
- Накрийте готове тісто харчовою плівкою та залишіть на 30 хвилин, щоб воно підросло.
- З одного замісу тіста виходить два коржі для піци.
Смачного!
Рецепт тіста на сухих дріжджах
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– 200 мілілітрів теплої води або молока;
– 6 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 350 грамів пшеничного борошна;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднуємо теплу воду, дріжджі та цукор. Окремо з'єднуємо просіяне борошно з сіллю, додаємо вологі інгредієнти, замішуємо липке тісто.
- Додаємо до тіста оливкову олію, вимішуємо до гладкості близько 5 хвилин. Якщо раптом тісто і надалі буде липнути – підсипте борошна.
- Змазуємо миску оливковою олією, кладемо тісто і залишаємо на 30 – 40 хвилин, до збільшення його у 2 рази. Готове тісто ділимо на дві рівні частини.
- На шматок пергаменту присипаємо борошном і просто розкатуємо тісто колом на ширину пергаменту. Можна розкатувати на поверхні і потім просто перенести на пергамент. Формуємо бортики руками.
- Викладаємо улюблену начинку і даємо піці постояти 10 – 15 хвилин перед випіканням, щоб вона була пухка.
- Випікаємо в розігрітій духовці при 200 градусах 15 – 20 хвилин.
Смачного!
Рецепт тіста на воді
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів свіжих дріжджів;
– 180 мілілітрів води;
– половина столової ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2, 5 столових ложок оливкової олії.
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з сіллю.
- Тепле молоко розмішайте зі свіжими дріжджами та цукром. Влийте олію та невеликими порціями додавайте борошно.
- Замісіть еластичне тісто руками, за необхідністю підсипайте тісто борошном, але не переборщіть.
- Залишіть тісто відпочити на кілька хвилин та переходьте до формування коржа.
- Розділіть тісто на дві частини, кожну з них підсипте борошном та розкачайте скалкою в тоненький пласт.
- Перекладіть тісто на круглу форму для тіста та переходьте до накладання начинки.
Смачного!