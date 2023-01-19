Три сирні закуски на Китайський Новий Рік 2023

19 січня 2023, 15:36
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Якщо вам здалося, що вже всі свята позаду, ми хочемо нагадати про ще одне – Китайський Новий рік.

Саме за китайським календарем, рік кролика (кота) настане у ніч з 21 на 22 січня 2023 року. Щоб гідно його зустріти, пропонуємо приготувати кілька смачних та простих у приготуванні сирних закусок, до святкового столу.

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На всі три рецепти вам потрібно всього пів години, а насолоджуватися неймовірними смаками з гостями чи рідними вибудете ще довго.

Сирна дошка з брі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – сир брі;
 – 1 зубчик часнику;
 – орегано;
 – розмарин;
 – оливкова олія.

Приготування:

  • Робимо на сирі брі неглибокі надрізи, вставляємо у них шматочки часнику.
  • Викладаємо тонко нарізаний багет на деко, посипаємо спеціями, поливаємо олією, запікаємо при 200 градусах 15 хвилин.

Смачного!

Сир брі у паніровці

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 16 шматочків
Інгредієнти:
 – 200 – 300 мілілітрів олії;
 – 1 сир брі

 – 2 курячих яйця
 – борошно
 – панірувальні сухарі.

Приготування:

  • Сир брі нарізаємо на 16 невеликих шматочків і паніруємо: шматочки сиру обвалюємо в борошні, потім у яйцях, попередньо збовтаних, далі у панірувальних сухарях, знову у яйцях і сухарях. Таким чином паніруємо всі шматочки.
  • Обсмажуємо їх на помірному вогні в розігрітій олії до золотистості.
  • Викладаємо на шар паперового рушника, аби увібрався зайвий жир.
  • Подаємо до столу із журавлиновим соусом.

Смачного!

Канапки з сиром брі

  • Час: 5 – 10 хвилин
  • Порції: 16 штук
Інгредієнти:
 – 1 сир брі;
 – м'ясо на ваш смак (хамон, прошуто, нарізка салямі);
 – оливки.

Приготування:

  • На шпажки одягаємо сир, шматочок м'яса і оливки.
  • Красиво викладаємо на тарілку та подаємо до столу.
  • Оливки можна замінити на в'ялені томати, шматочок огірка чи каперси.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак