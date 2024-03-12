Вийде дуже смачно: як правильно приготувати тріску
12 березня 2024, 21:32Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Тріска відома своїм ніжним білим м'ясом і м'яким смаком. Якщо спробуєте цей цікавий рецепт, то вона точно буде з'являтися у вашому раціоні дедалі частіше.
Оскільки тріска має нейтральний смак, вона чудово поєднується з різноманітними приправами, травами та соусами, що дозволяє створювати різноманітні смакові поєднання. Запечена тріска з овочами – гарна ідея швидкого обіду для всієї родини.
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Рецепт тріски
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
– філе тріски (приблизно 300 грамів);
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– жменя шпинату;
– пів червоного перцю;
– 70 грамів помідорів черрі;
– 1 морква;
– пучок петрушки;
– спеції: сіль, перець, солодка паприка до смаку. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.
Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!
Приготування:
- У глибоку тарілку налийте оливкову олію, додайте продавлений часник і спеції.
- Помістіть рибу в розсіл і ретельно змастіть оливковою олією і спеціями.
- Форму для запікання злегка змастіть оливковою олією, викладіть листя шпинату, нарізаний перець, помідори та палички моркви та петрушки.
- Щільно загорніть рибу у фольгу і викладіть до овочів.
- Випікайте приблизно 20 – 30 хвилин при 180 градусах.