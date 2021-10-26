"Троянди" з яблук на пісочному тісті: неймовірно естетський тарт від Яни Станішевської

14:12

Цей рецепт надзвичайно сподобався читачам відомої кулінарки. Справді, вишуканість тарта вражає: яблучні "троянди" на ньому – наче живі! Хтось одразу заявив: створити такий шедевр під силу лише Яні, а хтось спалахнув ідеєю (яку ми всіляко вітаємо) повторити цей десерт у себе вдома.