"Троянди" з яблук на пісочному тісті: неймовірно естетський тарт від Яни Станішевської

26 жовтня 2021 , 14:12
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Цей рецепт надзвичайно сподобався читачам відомої кулінарки. Справді, вишуканість тарта вражає: яблучні "троянди" на ньому – наче живі! Хтось одразу заявив: створити такий шедевр під силу лише Яні, а хтось спалахнув ідеєю (яку ми всіляко вітаємо) повторити цей десерт у себе вдома.

Тарт із яблуками у вигляді троянд стане справжньою окрасою вашого столу. Естети й ласуни, навіщо чекати особливої нагоди? Приготуймо цю красу сьогодні ж!

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Рецепт тарта з яблучними "трояндами"

  • Час: 2 години
  • Порції: 6


Тарт з "трояндами" з яблук / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти для тіста:
 – 250 г борошна;
 – 125 г холодного вершкового масла;
 – 1 сире яйце;
 – 50 г цукру;
 – 50 мл холодної води;
 – дрібка солі.


Інгредієнти для крему:
 – 250 мл вершків жирністю 30 – 33%;
 – 1 сире яйце;
 – 2 сирих жовтки;
 – 50 – 70 г цукру;
 – 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.


Для "троянд":
 – 4 – 5 червоних яблук.

Приготування:

  1. Для тіста змішайте борошно та вершкове масло, попередньо натерте на грубій тертці. Руками розітріть борошно та масло на крихти.
  1. Додайте суміш із води, яйця, цукру та солі й замісіть тісто.
  1. Викладіть тісто між двома шарами пергаменту та розкачайте в тонкий пласт.
  1. Відправте тісто до холодильника на 60 хвилин.
  1. Для крему змішайте всі інгредієнти та відправте в сотейник. На повільному вогні та при постійному помішуванні віничком, загустіть масу та одразу зніміть з вогню. Перелийте крем в глибокий посуд та залишіть охолоджуватися.
  1. Для "троянд" розріжте яблука навпіл, видаліть серединки й наріжте м'якоть тоненькими скибочками.
  1. Перекладіть скибочки яблук на тарілку та відправте до мікрохвильовки на 1 – 2 хвилини, щоб вони трішки зм'якли.
  1. Сформуйте з них "троянди" (дивіться відео №3 в каруселі).
  1. Вийміть тісто з холодильника й швидко розкачайте його до товщини 3 міліметрів. Перекладіть у форму для тарта. Форму можна змастити вершковим маслом.
  1. Корж проколіть виделкою. Випікайте основу для тарта 15 хвилин у духовці, розігрітій до 190℃.
  1. На готовий корж вилийте крем, зверху викладіть "троянди" з яблук.


Троянди з яблук / Фото Яни Станішевської

  1. Потримайте тарт ще 15 хвилин у духовці при температурі 150 – 160℃.
  1. Готовий тарт наріжте на порції й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак