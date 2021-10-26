"Троянди" з яблук на пісочному тісті: неймовірно естетський тарт від Яни Станішевської
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Цей рецепт надзвичайно сподобався читачам відомої кулінарки. Справді, вишуканість тарта вражає: яблучні "троянди" на ньому – наче живі! Хтось одразу заявив: створити такий шедевр під силу лише Яні, а хтось спалахнув ідеєю (яку ми всіляко вітаємо) повторити цей десерт у себе вдома.
Тарт із яблуками у вигляді троянд стане справжньою окрасою вашого столу. Естети й ласуни, навіщо чекати особливої нагоди? Приготуймо цю красу сьогодні ж!
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Рецепт тарта з яблучними "трояндами"
- Час: 2 години
- Порції: 6
Тарт з "трояндами" з яблук / Фото Яни Станішевської
Інгредієнти для тіста:
– 250 г борошна;
– 125 г холодного вершкового масла;
– 1 сире яйце;
– 50 г цукру;
– 50 мл холодної води;
– дрібка солі.
Інгредієнти для крему:
– 250 мл вершків жирністю 30 – 33%;
– 1 сире яйце;
– 2 сирих жовтки;
– 50 – 70 г цукру;
– 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
Для "троянд":
– 4 – 5 червоних яблук.
Приготування:
- Для тіста змішайте борошно та вершкове масло, попередньо натерте на грубій тертці. Руками розітріть борошно та масло на крихти.
- Додайте суміш із води, яйця, цукру та солі й замісіть тісто.
- Викладіть тісто між двома шарами пергаменту та розкачайте в тонкий пласт.
- Відправте тісто до холодильника на 60 хвилин.
- Для крему змішайте всі інгредієнти та відправте в сотейник. На повільному вогні та при постійному помішуванні віничком, загустіть масу та одразу зніміть з вогню. Перелийте крем в глибокий посуд та залишіть охолоджуватися.
- Для "троянд" розріжте яблука навпіл, видаліть серединки й наріжте м'якоть тоненькими скибочками.
- Перекладіть скибочки яблук на тарілку та відправте до мікрохвильовки на 1 – 2 хвилини, щоб вони трішки зм'якли.
- Сформуйте з них "троянди" (дивіться відео №3 в каруселі).
- Вийміть тісто з холодильника й швидко розкачайте його до товщини 3 міліметрів. Перекладіть у форму для тарта. Форму можна змастити вершковим маслом.
- Корж проколіть виделкою. Випікайте основу для тарта 15 хвилин у духовці, розігрітій до 190℃.
- На готовий корж вилийте крем, зверху викладіть "троянди" з яблук.
Троянди з яблук / Фото Яни Станішевської
- Потримайте тарт ще 15 хвилин у духовці при температурі 150 – 160℃.
- Готовий тарт наріжте на порції й подавайте до столу.
Смачного!