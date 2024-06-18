Старовинний напій, оповитий віршами: як приготувати трояндове вино
Джерело:appetito
Трояндове вино – напій, який здавна готують в Україні. Він був настільки популярним, що Василь Симоненко присвятив йому однойменну збірку.
Такий напій має дуже ніжний смак, але його головна родзинка – захопливий аромат квітів. Всього кілька інгредієнтів, трохи терпіння і ви зможете пригощати гостей неймовірним вином.
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Вино з троянди? – здивувалася дівчина. – Таке й вигадаєш.
Не віриш? – захвилювався він. – Те вино – як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш,
– уривок зі збірки Василя Симоненка "Вино з троянд".
Як приготувати ідеальне вино: важливі кроки
Не можна використовувати магазинні троянди для приготування вина чи варення – вони оброблені хімікатами. Хімікати, якими обробляють троянди, спрямовані на збереження їх товарного вигляду і є шкідливими для людини.
Обирайте тільки красиві, пишні бутони. Якщо на квітці є зіпсовані пелюстки, залиште її. Збирайте бутони тільки вранці, поки на них є роса. Не зрізайте бутони – нам потрібні тільки пелюстки! Якщо на квітках є мурахи або інші дрібні комахи, змийте їх прохолодною водою за допомогою розпилювача.
Якщо довелося обполіскувати пелюстки, не віджимайте їх, а розкладіть на решітці в затіненому або темному приміщенні з хорошою вентиляцією. Це дуже важливі кроки для ідеального результату!
Вино з троянд
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 400 грамів пелюсток троянд або великих бутонів шипшини;
– 1 ложка лимонної кислоти;
– 250 грамів цукру;
– 2,5 літра води.
Приготування:
- Висохлі й трохи зів'ялі пелюстки зважте й щільно наповніть ними трилітрову сулію. Як і в будь-якому іншому випадку приготування вина, тара повинна бути чисто вимитою.
- Сухою столовою ложкою стандартного розміру набирайте лимонну кислоту, щоб вийшла повна ложка з невеликою гіркою. Розчиніть кислоту в півлітрі чистої води – не використовуйте дистильовану, це не потрібно.
- Влийте розчин кислоти до пелюсток, потім доверху наповнюємо бутель водою.
- Не закривайте його кришкою, але захистіть її від комах шаром марлі.
- Двічі на день перемішуйте вміст бутля, а на сьомий день злийте й відцідіть.
- Розмоклі пелюстки покладіть у друшляк, застелений марлею, зберіть її мішечком і ретельно відтисніть.
- Змішайте всю отриману рідину й відлийте півтори склянки, у якій розчиніть цукор, а потім змішайте з рештою рідини.
- Бутель буде неповним і це нормально.
- Встановіть над вином гідрозатвор. У приміщенні повинно бути тепло, темно й сухо, а бродіння триватиме приблизно місяць.
- Після закінчення бродіння в чистому вині з троянд буде небагато осаду, але все одно злийте його й бажано профільтруйте.
- Після цього поверніть гідрозатвор і протягом доби переконайтеся, що бродіння не відновилося.
- Потім розлийте вино в скляну тару малого обсягу.
- Зберігайте у прохолодному підвалі при температурі не вище п'ятнадцяти градусів.
- Таке вино має "визрівати" не менше 6 місяців.