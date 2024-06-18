Старовинний напій, оповитий віршами: як приготувати трояндове вино

Трояндове вино – напій, який здавна готують в Україні. Він був настільки популярним, що Василь Симоненко присвятив йому однойменну збірку.

Такий напій має дуже ніжний смак, але його головна родзинка – захопливий аромат квітів. Всього кілька інгредієнтів, трохи терпіння і ви зможете пригощати гостей неймовірним вином.

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Вино з троянди? – здивувалася дівчина. – Таке й вигадаєш.

Не віриш? – захвилювався він. – Те вино – як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш,

– уривок зі збірки Василя Симоненка "Вино з троянд".

Як приготувати ідеальне вино: важливі кроки

Не можна використовувати магазинні троянди для приготування вина чи варення – вони оброблені хімікатами. Хімікати, якими обробляють троянди, спрямовані на збереження їх товарного вигляду і є шкідливими для людини.

Обирайте тільки красиві, пишні бутони. Якщо на квітці є зіпсовані пелюстки, залиште її. Збирайте бутони тільки вранці, поки на них є роса. Не зрізайте бутони – нам потрібні тільки пелюстки! Якщо на квітках є мурахи або інші дрібні комахи, змийте їх прохолодною водою за допомогою розпилювача.

Якщо довелося обполіскувати пелюстки, не віджимайте їх, а розкладіть на решітці в затіненому або темному приміщенні з хорошою вентиляцією. Це дуже важливі кроки для ідеального результату!

Вино з троянд

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Ніжний смак та аромат / Фото Колаж 24 Каналу

– 400 грамів пелюсток троянд або великих бутонів шипшини;– 1 ложка лимонної кислоти;– 250 грамів цукру;– 2,5 літра води.

Приготування:

Висохлі й трохи зів'ялі пелюстки зважте й щільно наповніть ними трилітрову сулію. Як і в будь-якому іншому випадку приготування вина, тара повинна бути чисто вимитою. Сухою столовою ложкою стандартного розміру набирайте лимонну кислоту, щоб вийшла повна ложка з невеликою гіркою. Розчиніть кислоту в півлітрі чистої води – не використовуйте дистильовану, це не потрібно. Влийте розчин кислоти до пелюсток, потім доверху наповнюємо бутель водою. Не закривайте його кришкою, але захистіть її від комах шаром марлі. Двічі на день перемішуйте вміст бутля, а на сьомий день злийте й відцідіть. Розмоклі пелюстки покладіть у друшляк, застелений марлею, зберіть її мішечком і ретельно відтисніть. Змішайте всю отриману рідину й відлийте півтори склянки, у якій розчиніть цукор, а потім змішайте з рештою рідини. Бутель буде неповним і це нормально. Встановіть над вином гідрозатвор. У приміщенні повинно бути тепло, темно й сухо, а бродіння триватиме приблизно місяць. Після закінчення бродіння в чистому вині з троянд буде небагато осаду, але все одно злийте його й бажано профільтруйте. Після цього поверніть гідрозатвор і протягом доби переконайтеся, що бродіння не відновилося. Потім розлийте вино в скляну тару малого обсягу. Зберігайте у прохолодному підвалі при температурі не вище п'ятнадцяти градусів. Таке вино має "визрівати" не менше 6 місяців.

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