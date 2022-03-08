Це пряме фінансування війни: Мішлен більше не рекомендуватиме ресторани Росії

Шеф-кухарі України звернулися з проханням виключити російські заклади з міжнародних рейтингів World’s 50 best restaurants та Michelin – і отримали позитивну відповідь.

Про те, що російських ресторанів не буде в рейтингах найкращих закладів світу за 2022 рік, повідомив український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

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Євген подякував колегам за чітку позицію, адже нині навіть кулінарія не може бути поза політикою.



Скріншот Богданни Рибак

"Мішлен" більше не буде рекомендувати ресторани Росії. World’s 50 best restaurants не внесуть Росію у свій перелік найкращих за 2022 рік,

– повідомив Клопотенко.

Також ресторатор зауважив: те, що Росія напала на Україну, – це наслідок дій цілого народу, його рішень та мовчання.

Всесвітні гастрономічні премії не можуть рекомендувати як напрямок країну, яка розпочинає війну. Бо підтримка цих закладів – це пряме фінансування війни,

– додав шеф-кухар.



Скриншот зі сторінки Юрія Ковриженка

Нагадаємо, звернення до організаторів міжнародних кулінарних рейтингів направили минулого тижня Олександр Цвігун, Євген Клопотенко, Юрій Ковриженко та інші українські шеф-кухарі та ресторатори.