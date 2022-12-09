Додати стравам неповторності легко: простий конфітюр з червоної цибулі
Джерело:Smaker
Червона цибуля – особливий інгредієнт, який додає смакових барв великій кількості страв. Аби завжди мати її під рукою, можна приготувати легкий конфітюр.
Заготувати червону цибулю для страв на майбутнє – завжди гарна ідея. Приготована у такий спосіб вона прекрасно пасує як до гарнірів, так і до м'ясних страв, а якщо вашому салату бракує пікантності – конфітюр з червоної цибулі завжди прийде на допомогу.
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Процес приготування цього конфітюру настільки простий, що його легко можна поєднати із приготуванням інших страв. Всього кілька простих маніпуляцій – і ваші страви смакуватимуть ще краще.
Рецепт конфітюру з червоної цибулі
Час: 40 хвилин
Порцій: 1
Легко і дуже смачно / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 300 грамів червоної цибулі;
- 100 грамів цукру;
- 3 столові ложки червоного винного оцту;
- 4 гілочки тим'яну;
- 4 столові ложки олії.
Приготування:
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
- На сковорідку виливаємо олію та обжарюємо цибулю кілька хвилин. Додаємо дрібно порізаний тим'ян і продовжуємо обжарювати.
- За кілька хвилин додаємо на сковорідку цукор, а згодом – винний оцет. Готуємо близько 30 хвилин.
- Перекладаємо конфітюр в баночку та використовуємо цибулю при потребі.