Додати стравам неповторності легко: простий конфітюр з червоної цибулі

Червона цибуля – особливий інгредієнт, який додає смакових барв великій кількості страв. Аби завжди мати її під рукою, можна приготувати легкий конфітюр.

Заготувати червону цибулю для страв на майбутнє – завжди гарна ідея. Приготована у такий спосіб вона прекрасно пасує як до гарнірів, так і до м'ясних страв, а якщо вашому салату бракує пікантності – конфітюр з червоної цибулі завжди прийде на допомогу.

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Процес приготування цього конфітюру настільки простий, що його легко можна поєднати із приготуванням інших страв. Всього кілька простих маніпуляцій – і ваші страви смакуватимуть ще краще.

Рецепт конфітюру з червоної цибулі

Час: 40 хвилин

Порцій: 1

Легко і дуже смачно / Фото Cookery

Інгредієнти:

300 грамів червоної цибулі;

100 грамів цукру;

3 столові ложки червоного винного оцту;

4 гілочки тим'яну;

4 столові ложки олії.

Приготування: