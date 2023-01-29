Як легко розкачати тісто та інші поради без яких не обійтися на кухні
Джерело:interia
Прості прийоми на кухні дозволяють не лише робити страви смачнішими, а й економити багато часу. Трішки навчання – і ваші кулінарні навички будуть на зовсім іншому рівні.
Хочете, щоб на вашій кухні все працювало, як злагоджений механізм? Просто дотримуйтеся кількох корисних порад – і готувати буде цікавіше, легше та приємніше.
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Заморожуємо сік лимона
Якщо після приготування салату або улюбленого напою у вас залишився шматочок лимона чи лайма, найкращим варіантом зберігання – заморозити сік у формі для льоду.
У кожен кубик додайте столову ложку соку. Отримані таким чином кубики дуже зручні, їх варто завжди мати під рукою. Ви також можете використовувати цей метод для зберігання залишків спецій і трав (з використанням оливкової олії).
Працювати з тістом легко
Для того, щоб тісто під час розкачування не прилипало до валика чи інших поверхонь, можна скористати одним простим лайфхаком: просто загорніть його у пергаментний папір. Такий спосіб значно полегшить роботу.
Як швидко почистити часник
У часникового зубчика спочатку зріжте корінь, потім прикладіть до нього ручку ножа. Натискайте, поки не почуєте характерний хрускіт. Тепер ви легко позбудетеся залишків шкірки.
Організація простору у холодильнику
Наповнюючи холодильник, переконайтеся, що будь-які старі або швидкопсувні предмети йдуть спереду, а нові — ззаду. Це дає вам більше шансів використати або з’їсти їх, поки вони ще свіжі!