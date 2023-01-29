Як легко розкачати тісто та інші поради без яких не обійтися на кухні

Прості прийоми на кухні дозволяють не лише робити страви смачнішими, а й економити багато часу. Трішки навчання – і ваші кулінарні навички будуть на зовсім іншому рівні.

Хочете, щоб на вашій кухні все працювало, як злагоджений механізм? Просто дотримуйтеся кількох корисних порад – і готувати буде цікавіше, легше та приємніше.

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Заморожуємо сік лимона

Якщо після приготування салату або улюбленого напою у вас залишився шматочок лимона чи лайма, найкращим варіантом зберігання – заморозити сік у формі для льоду.

У кожен кубик додайте столову ложку соку. Отримані таким чином кубики дуже зручні, їх варто завжди мати під рукою. Ви також можете використовувати цей метод для зберігання залишків спецій і трав (з використанням оливкової олії).

Корисні лайфхаки / Фото unsplash

Працювати з тістом легко

Для того, щоб тісто під час розкачування не прилипало до валика чи інших поверхонь, можна скористати одним простим лайфхаком: просто загорніть його у пергаментний папір. Такий спосіб значно полегшить роботу.

Проводити час на кухні слід із задоволенням / Фото unsplash

Як швидко почистити часник

У часникового зубчика спочатку зріжте корінь, потім прикладіть до нього ручку ножа. Натискайте, поки не почуєте характерний хрускіт. Тепер ви легко позбудетеся залишків шкірки.

Коли все просто / Фото unsplash

Організація простору у холодильнику

Наповнюючи холодильник, переконайтеся, що будь-які старі або швидкопсувні предмети йдуть спереду, а нові — ззаду. Це дає вам більше шансів використати або з’їсти їх, поки вони ще свіжі!