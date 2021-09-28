Цибулеві кільця у клярі: рецепт смачної та популярної закуски
28 вересня 2021 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Цибулеві кільця – прекрасне доповнення до будь-яких страв. Готувати їх легко, а інгредієнти – завжди під рукою.
Доволі часто нам хочеться поласувати чимось особливим, але не проводити на кухні багато часу. Цибулеві кільця – чудовий варіант для таких випадків.
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Час приготування займе буквально декілька хвилин, але враження від смачного результату залишаться надовго.
Рецепт цибулевих кілець у клярі
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Легкий перекус / Фото Pixabay
Інгредієнти
- цибуля ріпчаста – 2 – 3 штуки;
- яйця – 2 штуки;
- борошно пшеничне – 2 склянки;
- молоко – 1 стакан;
- сода – ½ чайної ложки;
- сіль – до смаку.
Приготування
- Чистимо цибулю та нарізаємо кільцями. Відокремлюємо кожне кільце.
- Для кляру змішуємо молоко з яйцями, додаємо борошно, сіль, соду та добре перемішуємо.
- Вмочуємо кільця у кляр та опускаємо у киплячу олію. Смажимо до утворення золотистої скоринки.
- Після приготування кільця краще викласти на серветку, щоб забрати зайвий жир.
Смачного!