Простий суп з цибулі – рецепт Миколи Люлька

Коли в холодильнику не густо з продуктами, а на обід щось потрібно приготувати – скористайтеся рецептом цибулевого супу.

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом простого, але водночас вишуканого цибулевого супу, який підкорив світ.

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Нереально смачний суп з цибулі допоможе не тільки насититися, а й врятує від похмілля. Його просто готувати, а результат вразить з першої ложки.

Рецепт цибулевого супу

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 6

– 80 грамів вершкового масла;– 400 грамів ріпчастої цибулі;– 200 грамів цибулі шалот;– 40 грамів оливкової олії;– 2 столові ложки борошна;– 100 грамів білого сухого вина;– 50 грамів соєвого соусу;– 600 мілілітрів курячого бульйону;– гілочка розмарину;– 2 – 3 гілочки чебрецю;– 60 грамів сиру пармезан– сіль;– 6 шматочків хліба;– 200 грамів сиру (Грюер, Едамер або Гауда).

Приготування:

Нарізаємо цибулю соломкою товщиною 2 – 3 міліметри.

В каструлі з товстим, широким дном обсмажуємо цибулю на суміші вершкового масла та оливкової олії. Готуємо на великому вогні, постійно помішуючи та карамелізуючи цибулю. На дні буде утворюватись золотиста скоринка, зішкрябуємо її лопаткою – це той ефект який нам потрібен.

Цибуля готова, коли вона стане м’якою, джемовою та карамелізованою.

Коли цибуля готова, додаємо борошно і добре вимішуємо.

Додаємо біле вино, та помішуючи здираємо скоринку з дна.

Коли вино випарувалось, додаємо соєвий соус та курячий бульйон.

Додаємо розмарин та чебрець, можна в мішечку, щоб потім легше було дістати. Коли закипить, вже майже готово. Додаємо тертий пармезан, перемішуємо та доводимо до смаку сіллю.

Нарізаємо багет, приправляємо оливковою олією та запікаємо в духовці на 200 градусів 5 – 6 хвилин. Натираємо кожен підсмажений багет часником.

Наливаємо суп у придатну для запікання тарілку чи горщик. Зверху викладаємо тертий сир, потім нарізаний багет і знову тертий сир.

Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів, на 5 хвилин, щоб розплавився сир і утворилась золотава скоринка.

Смачного!