Як приготувати цибулевий суп з куркою: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт французького супу з цибулею. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.
Цибулевий суп – класична страва французької кухні. Існує безліч рецептів у кожному регіоні Франції, але традиційним вважають рецепт з Ліону.
Для приготування супу використовують курячий бульйон з додаванням ароматних спецій та карамелізовану цибулю з вершковим маслом.
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Рецепт супу
Інгредієнти:
– 4 шт. курячих гомілок;
– 4 шт. цибулі;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– 1 столова ложка соди;
– 1 літр води;
– 100 грамів твердого сиру;
– букет гарні (1 лавровий лист, 1 гілочка чебрецю, селера, петрушка, шавлія);
– грінки;
– петрушка;
– сіль, перець.
- Для приготування супу почистіть від лушпиння цибулю, наріжте напівкільцями. Обсмажте на пательні з вершковим маслом до золотої скоринки. Далі – додайте соду, помішуючи ще 5-10 хвилин. Подрібніть до однорідної консистенції за допомогою блендера, пропустіть через сито.
- Ретельно помийте, почистіть від шкірки курятину. У каструлі з водою відваріть бульйон з додаванням букета гарні, додайте цибулю.
- Натріть твердий сир на грубій тертці, викладіть на грінки.
- Суп викладіть у порційні тарілки, зверху – грінки, відправте на 15 хвилин запікатись у розігріту духовку при температурі 220 градусів до рум’яної скоринки.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Дістаньте з духовки. Перед подачею задекоруйте петрушкою. Смачного!