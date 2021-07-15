Цитрусова насолода: рецепт солодкого курду від кондитерки Лізи Глінської
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо вам набридли звичні креми та начинки для тортів чи тістечок – приготуйте нереально свіжий та яскравий на смак цитрусовий курд. До речі, кондитерка приготувала його не з одного виду фрукта, як це зазвичай роблять, а з цілого міксу цитрусових!
Цитрусовий курд – ніжний крем з лимонів, лаймів, апельсинів або інших цитрусових. Курд часто додають у начинку до тортів або чізкейків, а готують його зазвичай на сирих курячих яйцях.
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Яскравий аромат цитрусового курда додає десерту ніжних ноток свіжості та створює прохолодний ефект. Цей крем чудово комбінується з солодкими начинками чизкейках.
Курд можна їсти ложкою, намащувати на тости або начиняти круасани до сніданку.
Рецепт цитрусового курда
- Час: 9 годин
- Порції: 2
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– 150 г яєць;
– 100 г цукру;
– 150 г вершкового масла;
– 50 мл апельсинового соку;
– цедра апельсина;
– цедра лимона;
– 20 мл лаймового соку;
– цедра лайма;
– 50 мл грейпфрутового соку;
– цедра половини грейпфрута.
- Для приготування цитрусового курда ретельно помийте та обшпарте окропом всі фрукти.
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- Зніміть цедру з лимона, апельсина, лайма та половинки грейпфрута.
- Вичавіть сік з цитрусових.
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- Фреш, цедру з'єднайте в каструлі та відправте на плиту – доведіть до кипіння.
- Змішайте яйця з цукром, влийте фреш та перемішайте. Пропустіть все через сито.
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- Знову поставте суміш на вогонь та при постійному помішуванні доведіть курд до кипіння. Прокип'ятіть 1 хвилину та зніміть з вогню.
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- З'єднайте курд та вершкове масло – перебийте блендером в гладку та однорідну масу.
Скріншот з відео
- Розлийте готовий курд по банках або спеціальних формах, охолодіть та закрийте кришками.
Скріншот з відео
- Відправте цитрусовий курд в холодильник на 5 – 8 годин. Смачного!
Рецепт цитрусового курда для десертів – відео: