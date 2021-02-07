Як правильно вибрати цукати для випічки – поради від кондитерки Лізи Глінської

Як виглядають справжні цукати та як навчитись їх правильно обирати навчить відома кондитерка та суддя "Мастер Шеф. Професіонали" 1 сезону – Єлизавети Глінська.

Талановита кондитерка Єлизавета Глінська поділилась зі своїми шанувальника кількома влучними порадами, щодо вибору цукатів на своїй сторінці в інстаграм.

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Що таке цукати

Цукатами заведено вважати корисні солодощі, а точніше зацукровані шматочки фруктів. Але, на жаль, й вони бувають шкідливими та не завжди такими корисними, як запевняють нас виробники.

Цукати з гарбуза

Як вибрати справжні цукати

Перше, на що вам потрібно звернути увагу при виборі цукаті – це їхній колір. Єлизавета Глінська запевняє, що натуральні цукати зазвичай спокійного, натурального та не яскравого кольору. Якщо обраний вами вид цукатів яскраво-зеленого кольору з яскраво вираженим запахом – в ньому багацько штучного барвника та ароматизаторів.

Як перевірити цукати на якість

Щоб перевірити цукати на якість в домашніх умовах, достатньо занурити їх на кілька хвилин в окріп: якщо вода зафарбувалася – цукати з барвником. Справжній, натуральний цукат ніколи не зафарбує воду.

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Кожен цукат в упакуванні має бути окремо від інших, не злипатися та не липнути до рук. Також слід звернути увагу на пересушені цукати та занадто зацукровані – такі солодощі зіпсовані. Їх скоріш за все неправильно зберігали та при виготовленні порушили технологію виробництва.

Як виглядає справжній цукат

Вигляд справжнього та корисного цукату повинен нагадувати за формою обраний вами фрукт: кільце ананасу, скибочки манго або півкільця ківі. Також у якісних цукатів завжди можна розгледіти волокна.

Якщо ж ваші цукати однакової форми або надто великого та неприродного розміру – є ризик, що їх виробляли з додаванням шкідливих для здоров'я речовинами. Насправді такі солодощі можуть взагалі не бути цукатами, а сумішшю консервантів та цукру, котрим надали штучну форму, або зафарбоване борошно з додаванням желатину.

Вигляд цукатів

Найчастіше недобросовісні виробники підробляють скибочки папаї, дині, манго та невеликі кубики ананасів.

Зверніть увагу при виборі цукатів також на термін їхнього зберігання, якщо він більший ніж 12 місяців, ймовірно, що їх виробили з додаванням консервантів.