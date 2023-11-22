Цей смак здивує багатьох: Клопотенко сказав, як правильно приготувати цвітну капусту в клярі
22 листопада 2023, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Цвітна капуста в клярі може стати справжньою окрасою столу. За цим рецептом вона вийде золотавою, хрусткою та рум'яною.
Ця страва поєднує в собі легкість, швидкість та користь, адже при запіканні не використовується олія. Проте таку цвітну капусту можна зробити й на пательні.
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Рецепт смачної цвітної капусти в клярі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 500 грамів цвітної капусти;
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки борошна;
– 4 столові ложки панірувальних сухарів.
Цвітна капуста за цим рецептом сподобається багатьом / Фото Unsplash
Приготування:
- 500 грамів цвітної капусти ретельно помийте, висушіть та розділіть на суцвіття. Відваріть їх у киплячій воді 5 – 10 хвилин – час залежить від розміру суцвіть.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Підготуйте інгредієнти для кляру. Збийте та посоліть 2 яйця. У 2 окремі миски викладіть 4 столові ложки сухарів та 2 столові ложки борошна.
- Відварену та охолоджену капусту запаніруйте спершу в борошні, потім в яйці, а потів в сухарях.
- Викладіть запаніровані суцвіття на застелене пергаментом деко або у форму та запікайте 20 хвилин при 180 градусах.