Особлива цвітна капуста: рецепт до Різдвяного посту

8 грудня 2022, 14:42
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Щоб ситно та смачно поїсти, навіть підчас Різдвяного посту, пропонуємо скористатися рецептом з цвітної капусти.

Цвітна капуста — справжня скарбниця мікроелементів, вітамінів та мінералів, яку варто додати у раціон. Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підготував особливий рецепт від якого перехоплює подих.

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Важливо, що перед приготуванням ви попередньо відварили цвітну капусту, а потім почали готувати за рецептом.

Рецепт стейка з цвітної капусти

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 100 грамів борошна;
 – 50 грамів сиру пармезан;
 – 100 грамів вівсяного борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 10 грамів оливкової олії.
 – варена цвітна капуста;
 – 50 грамів помідорів;
 – 100 грамів сиру моцарела;
 – 10 грамів базиліку.

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Наріжте цвітну капусту на стейки. Змішайте борошно з натертим пармезаном, сіллю та чорним меленим перцем. Запаніруйте в цьому капусту та збризніть олією.
  • Перекладіть на деко та відправте в духовку на 15 – 20 хвилин.
  • За цей час наріжте помідори шматочками, моцарелу порвіть руками, а листочки базиліку відділіть від стебел.
  • На запечену капусту в клярі викладіть помідори, сир та базилік, влийте трішки олії та знову відправте в духовку.
  • Тримаємо у духовці при 180 градусах до готовності так, щоб сирочок розплавився.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак