Цвітна капуста з сирним соусом: сезонна страва для обіду від Лізи Глінської

В сезон цвітної капусти талановита кулінарка Єлизавета Глінська поділилася з читачами рецептом смачної страви з цього продукту. А якщо ви подасте її до столу ще й з сирним соусом – пальчики оближете!

Існує багато страв з цвітної капусти, але ця точно сподобається всій вашій родині. Рясно полийте страву сирним соусом, посипте ароматною зеленню та подавайте до столу.

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Такий варіант приготування не надто улюбленої дітьми цвітної капусти стане для вас відкриттям, адже вони будуть просити добавки!

Рецепт цвітної капусти з сирним соусом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4



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Для приготування капусти розберіть її на суцвіття, викладіть у деко та посоліть.





Скріншот з відео

Відправте капусту випікатися в розігріту духовку до 190 градусів на 15 хвилин. Для приготування сирного соусу змішайте розтоплене вершкове масло та борошно.





Скріншот з відео

Всипте паприку та влийте тепле молоко. Перемішайте всі інгредієнти.





Скріншот з відео

Відправте суміш на плиту та при постійному помішуванні доведіть до кипіння. Прокип'ятіть так соус 30 – 40 секунд. Зніміть з вогню каструлю.





Скріншот з відео

Натріть твердий сир на дрібній тертці та висипте до гарячого соусу. Перемішайте.





Скріншот з відео

Знову поставте сирний соус на плиту. Помішуйте його доки весь сир не розтопиться в молоці. Доведіть сирний соус до смаку спеціями.





Скріншот з відео

Викладіть цвітну капусту до соусу, перемішайте.





Скріншот з відео

Перед подачею страви до столу посипте капусту дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

– 500 г цвітної капусти;– сіль на ваш смак.– 200 мл молока;– 10 г борошна;– 30 г вершкового масла;– 100 г твердого сиру;– 1 ч. л. паприки;– сіль на ваш смак;– петрушка або кінза для декору.

Рецепт цвітної капусти з сирним соусом – відео: