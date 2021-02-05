Як приготувати цвітну капусту з морквяним пюре: рецепт від Євгена Клопотенка

5 лютого 2021 , 19:35
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Джерело:

Інстаграм Євгена Клопотенка

Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко завжди експериментує зі смаками та поділився альтернативним рецептом картопляного пюре.

Євген Клопотенко не перестає дивувати нас оригінальними стравами та пропонує незвичайне овочеве поєднання – цвітну капусту з морквяним пюре з додаванням імбиру, ароматного кмину, що надає страві пікантності та яскравого смаку.

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Як приготувати цвітну капусту з морквяним пюре

Інгредієнти:
– 300 грамів моркви;
– 1 цвітна капуста;
– 500-600 мілілітрів молока;
– 2-3 гілочки руколи;
– корінь імбиру;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– кмин;
– сіль, перець.
  1. Для приготування помийте, почистіть моркву, наріжте кружечками. У каструлі з водою відваріть до готовності.
  2. Імбир, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці.
  3. У каструлі з морквою злийте зайву воду, додайте мелений кмин, сіль, перець, соняшникову олію, імбир, перемішайте, подрібніть блендером у пюре.
  4. Помийте цвітну капусту, розділіть на суцвіття. В каструлі розігрійте молоко, доведіть до кипіння, викладіть капусту, варіть протягом п'яти хвилин на слабкому вогні.
  5. Викладіть на тарілку морквяне пюре, зверху викладіть капусту, додайте сіль, перець, задекоруйте гілочками руколи. Смачного!