Цвєтаєвський яблучний пиріг – смачна осіння випічка
16 вересня 2021 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:Сookpad
Цей яблучний пиріг точно не залишить вас байдужими. Соковиті яблука нарізані тонкими скибочками, ніжний сметанковий крем – смакота!
Мабуть, ви задумалися, чому цей пиріг має таку дивну назву? Річ у тому, що за легендою його назвали на честь сестер Цвєтаєвих, які на початку XX століття готували його свої гостям.
Найкраще для приготування цвєтаєвського пирога підійдуть яблука сорту "Антонівка".
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Рецепт цвєтаєвського яблучного пирога
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
Яблучний пиріг / Фото splendid tableІнгредієнти:
– 1 кг яблук;
– 2 склянки борошна;
– 600 мл сметани;
– 150 г вершкового масла;
– 1 ч. л. оцту;
– 1 склянка цукру;
– ½ ч. л. соди;
– 1 куряче яйце.
Приготування:
- Натріть вершкове масло на грубій тертці та з'єднайте 1,5 склянками борошна. Розітріть суміш руками в крихту.
Приготування яблучного пирога / Фото Їжа
- Влийте до крихти пів склянки сметани та перемішайте. Додайте до тіста соду погашену оцтом та замісіть тісто.
- Яблука почистіть від шкірки, видаліть насіння та плодоніжки. Наріжте яблука тонкими скибочками.
Приготування яблучного пирога / Фото Їжа
- Розкачайте тісто в тонкий пласт та викладіть його на деко для випікання.
- На дно форми викладіть яблука.
Приготування яблучного пирога / Фото Їжа
- В окремій мисці змішайте сметану, що залишилася, яйце, цукор та 2 столові ложки борошна. Трішки збийте суміш виделкою та вилийте зверху на яблука.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пиріг 50 хвилин.
- Охолодіть готовий яблучний пиріг та наріжте його на шматочки. Подавайте до столу з кулькою морозива. Смачного!